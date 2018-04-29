Dundalk - St Patrick`s Ath maçı öncesi rakamlar

İrlanda Premier Lig heyecanı devam ediyor. Dundalk, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü St Patrick`s Ath takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:45. Maç öncesi Dundalk 28 puanla 2. sırada, St Patrick`s Ath 18 puanla 6. sırada bulunuyor. Dundalk son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. St Patrick`s Ath, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 672 kodlu maçı oynayanlar; Dundalk galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, St Patrick`s Ath galibiyet oranı 0.00.

Dundalk son hafta oynanan Galway FC maçında 3-4 kazandı.

St Patrick`s Ath ise Derry City karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Dundalk, 17 gol attı ve 3 gol yedi.

St Patrick`s Ath ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. St Patrick`s Ath, 4 gol atarken 7 gol yedi.