Dundalk - Waterford United maçı istatistikleri

İrlanda Premier Lig heyecanı devam ediyor. Dundalk, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü Waterford United takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:45. Maç öncesi Dundalk 40 puanla 1. sırada, Waterford United 33 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi Dundalk, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Waterford United, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 523 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dundalk kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Waterford United sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Dundalk son hafta oynanan Bohemians maçında 0-2 kazandı.

Waterford United ise Limerick maçında 3-6 yenildi.

Dundalk, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Dundalk, kendi sahasında 24 gol attı, 4 gol yedi.

Waterford United, dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Waterford United 8 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.