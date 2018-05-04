Dundee - Hamilton maçı rakamları

İskoçya Premiership Küme Düşme Grubu maçında Dundee ile Hamilton, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 14:30. Ev sahibi Dundee, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Hamilton, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 263 kodlu maçı oynayanlar; Dundee galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.20, Hamilton galibiyet oranı 3.60. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Dundee son hafta oynanan Kilmarnock maçında 0-0 berabere kaldı.

Hamilton, Glasgow Rangers karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Dundee, 2 gol attı ve 1 gol yedi.

Hamilton, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hamilton 1 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.