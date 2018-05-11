Dundee - Partick Thistle maçı istatistikleri

İskoçya Premiership Küme Düşme Grubu heyecanı devam ediyor. Dundee, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Partick Thistle takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. 3 puanlı Dundee 1. sırada bulunuyor, Partick Thistle 3 puana sahip ve 2. sırada. Dundee son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Partick Thistle son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 275 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dundee kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 2.90, Partick Thistle sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Dundee son haftadaki Glasgow Rangers müsabasında 4-0 yenildi.

Partick Thistle ise Kilmarnock maçında 0-1 yenildi.

Dundee, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.