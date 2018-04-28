Dundee United - Livingston karşılaşma önü

İskoçya Championship maçında Dundee United ile Livingston, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. 58 puanlı Dundee United 3. sırada bulunuyor, Livingston 62 puana sahip ve 2. sırada. Dundee United son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Livingston, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 339 kodlu maçı oynayanlar; Dundee United galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 3.20, Livingston galibiyet oranı 2.70. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Dundee United son hafta oynanan Queen of the South maçında 3-0 yenildi.

Livingston ise Inverness C.T. karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 11 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Dundee United, 28 gol attı ve 16 gol yedi.

Livingston, dış sahada 9 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Livingston 30 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez topu ağlarında gördü.