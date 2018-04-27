Dundee United - Livingston karşılaşma önü

İskoçya Championship heyecanı devam ediyor. Dundee United, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Livingston takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Dundee United 58 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Livingston 62 puanda ve 2. sırada. Ev sahibi Dundee United, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Livingston, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 339 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dundee United kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 3.20, Livingston sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Dundee United son hafta oynanan Queen of the South maçında 3-0 yenildi.

Livingston, Inverness C.T. karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Dundee United, evinde 11 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 28 gol atıp 16 gol yedi.

Livingston ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 9 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Livingston, 30 gol atarken 19 gol yedi.