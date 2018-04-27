Dunfermline Athletic - Dumbarton maçı heyecanı

İskoçya Championship maçında Dunfermline Athletic ile Dumbarton, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. 56 puanlı Dunfermline Athletic 4. sırada bulunuyor, Dumbarton 30 puana sahip ve 9. sırada. Dunfermline Athletic son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Dumbarton son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 340 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dunfermline Athletic kazanırsa 1.05, beraberlik çıkarsa 6.00, Dumbarton sahadan galip ayrılırsa 12.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

Dunfermline Athletic son hafta oynanan Inverness C.T. maçında 2-2 berabere kaldı.

Dumbarton ise Falkirk maçında 2-5 yenildi.

Kendi sahasında 10 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Dunfermline Athletic, 34 gol attı ve 18 gol yedi.

Dumbarton, dış sahada 3 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Dumbarton 14 kez gol sevinci yaşadı, 27 kez topu ağlarında gördü.