Dunfermline Athletic - Dumbarton maçı heyecanı

Dunfermline Athletic ve Dumbarton, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İskoçya Championship maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Dunfermline Athletic 56 puanla 4. sırada, Dumbarton 30 puanla 9. sırada bulunuyor. Dunfermline Athletic, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Dumbarton son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 340. İddaa'da Dunfermline Athletic kazanır 1.05, berabere biter 6.00, Dumbarton kazanır 12.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.25. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Dunfermline Athletic son haftadaki Inverness C.T. müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Dumbarton ise Falkirk karşılaşmasında 2-5 yenildi.

Kendi sahasında 10 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Dunfermline Athletic, 34 gol attı ve 18 gol yedi.

Dumbarton, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Dumbarton, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 27 kez topu kendi kalesinde gördü.