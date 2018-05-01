Dunfermline Athletic - Dundee United maçı rakamları

Dunfermline Athletic ve Dundee United, 01 Mayıs 2018 Salı günü İskoçya Championship Play Off 1/2 Çeyrek Final maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:45. Dunfermline Athletic son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Dundee United, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 428 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dunfermline Athletic kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, Dundee United sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Dunfermline Athletic son haftadaki Dumbarton müsabasında 4-0 kazandı.

Dundee United ise Livingston karşılaşmasında 2-0 kazandı.