The Guardian Gazetesi, "Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki YPG'nin kontrolünde olan Afrin'i bombalıyor" başlığıyla paylaştı. 'Türk savaş uçakları saldırıyor' diyen BBC, Suriye'nin kuzeyinde yeni bir cephe açıldığını belirterek, Afrin operasyonunu manşetten verdi.

Haberi manşetten okuyucularına aktaran Al Jazeera English, 'Afrin harekatı başladı, Türk jetleri YPG mevzilerini vuruyor' başlığını kullandı.

Independent Gazetesi, Başbakan Binali Yıldırım'ın Bilecik'te yaptığı konuşmasına da yer vererek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'in bölgedeki teröristlerden arındırmaya çalıştığına değindi.

Gökyüzüne yükselen duman fotoğrafını ilk sayfasından veren CNN International, 'Türk jetleri vuruyor, askeri harekat başladı' başlığıyla okuyucularının karşısına çıktı.

Time Dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kütahya'da yaptığı açıklamalara yer vererek, Afrin'deki operasyonu Türk jetlerinin bölgeyi vurmaya başlaması yönünde duyurdu.

Amerikan Washington Post gazetesi, Afrin operasyonu haberini 'Türkiye, ABD'nin desteklediği YPG militanlarına karşı hava saldırısı başlattı' diyerek verdi.

ALMAN BASINI BÖYLE GÖRDÜ

Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrin harekatının fiilen başladığını söylemesinin ardından, Suriye'nin kuzeyindeki operasyon Alman basınına da yansıdı.



Die Welt gazetesi "Türkiye'nin Suriye'ye gerçekleştiği kara harekatı 'fiile' başlamıştır" başlığıyla verdiği haberde Erdoğan'ın Türk panzerleri ve ağır silahlarının yer aldığı ve Kürt yerleşim bölgesi Afrin'e yapılan operasyonu başlattığı yazıldı. Welt haberde bu harekatın Türkiye ve ABD ilişkilerindeki gerilimi artırabileceğini yazdı.

Zeit gazetesi ise PKK'nın Suriye uzantısı YPG ve PYD'ye karşı sınır güvenliği için başlatılan harekatı "Erdoğan Suriye Kürtlerine karşı kara harekatı başlattı" başlığıyla verdi. Haberde "Türkiye Suriyeli kürt milis grubu YPG'ye karşı kara harekatı başlattı. ABD Ankara'yı askeri bir harekat yapmaması konusunda uyarmıştı."



Deutsche Welle ise "Erdoğan: Kara harekatı 'fiilen' başlamıştır" başlığıyla operasyona ilişkin bir haber geçti. Haberde Türk ağır silahlarının günlerdir Suriye'nin kuzeyindeki Kürt milis grubu YPG'ye ateş etmekte olduğuna dikkat çekildi ve "Şimdi aynı zamanda kara birlikleri de Afrin yerleşim bölgesine giriyor. Türkiye Cumhurbaşkanı çok riskli bir askeri harekatı onayladı" denildi.

Almanya'nın en çok okunan gazetelerinden biri olan Frankfurter Allgemeine Zeitung "Operasyon Zeytindalı" üst başlığıyla verdiği haberini "Türkiye Kürtlere karşı askeri harekat başlattı" başlığıyla verdi.

Haberde "Günlerdir yapılacağına dair açıklamalar gelen askeri harekat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre 'fiilen' başladı. Rusya ise endişeli ve kendini geri plana çekti" ifadeleri yer aldı.



Afrin harekatına ilişkin haberde Genelkurmay Başkanlığı'nın Zeytindalı Harekatı'nın amacını Suriye'nin kuzey bölgelerindeki halkı "teröristlerin baskısından kurtarmak" olarak açıkladığına da yer verildi ve şu değerlendirme yapıldı: "Harekat, ABD tarafından desteklenen ve PKK'nın Suriye uzantısı olan, YPG'yi hedef alıyor. PKK, Türkiye'de, Avrupa Birliği'nde ve ABD'de terör örgütü olarak kabul ediliyor."



Habere göre YPG hava saldırıları sonucu yaralıların olduğunu ve Afrin sınırında Türk birlikleriyle "çatışmada" olduklarını açıkladı.

Afrin

zeytin dalı operasyonu

tsk

dış basın

Son dakika haberler

son dakika

son dakika haberi

afrin son dakika

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER