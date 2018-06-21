Riom Grande Valley Kampı'nı ziyaret eden avukat ve doktorlar da ailelerinin nerede olduğu bilmeyen çocukların ağır travmayla sürekli ağladığını veya duygusal kriz içinde bulunduğunu açıkladı. Kamplardan sorumlu ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler İdaresi Başkanı Steven Wagner ise eğitimli ekiple hizmet verdikleri için çocukların her türlü ihtiyacının karşılandığını ifade etti.

"DAYANAMADIM" DEDİ

ABD Başkanı Trump, önce politikasını savundu ve bu konuda Cumhuriyetçi Parti ile görüş ayrılığında olduğu iddialarını "Yüzde bin arkamdalar" diyerek reddetti. Ancak ülkesinden ve dünyadan gelen tepkiler üzerine geri adım atan Trump, çocuklarının ebeveynlerinden ayrılmasını engelleyecek başkanlık kararnamesine imza attı. Beyaz Saray'daki törenle kararnameyi imzalayan Trump, yasadışı göçmen sorununa bir an önce çözüm bulması konusunda da kongreye çağrıda bulundu. Başkan Trump, "Bunun çok önemli bir kararname olduğunu düşünüyorum. Bir yandan sınırlarımızı güçlü ve güvenli tutarken, aynı zamanda aileleri bir arada tutmakla ilgilidir. Ailelerin ayrıldığını görmekten hoşnut olmadım" diye konuştu.

BÜYÜK ÖFKE OLUŞTU

ABD'de Başkan Trump'ın göçmen çocuklarını ailelerinden ayırma politikası, eyalet valilerini de isyan ettirdi. ABD-Meksika sınırına kara kuvvetleri takviyesi yapan Maryland, Massachusetts, Delaware, New Jersey, Pennsylvania, Rhode Island, New York ve Virgina eyaletleri valileri, askerlerine "Geri dön" talimatı verdi.

"SEN DE YEMEK YİYEMEZSİN"

Uygulamayı savunan İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen, bir Meksika restoranında protestoya uğradı. Restorana giden göstericiler, "Eğer çocuklar huzur içinde yemek yiyemiyorsa, sen de yiyemezsin" diye bağırdı. Nielsen, protesto üzerine apar topar mekânı terk etti.

STAJYER, TRUMP'A KÜFRETTİ

Yeni göçmen yasası için kongrede Cumhuriyetçi ve Demokratlarla toplantılar yapan Trump, bir kongre stajyerinin sözlü saldırısına uğradı. Kadın stajyer, başkana küfretti. Trump ve ekibi kongreyi terk etti.

'PATRON'DAN KINAMA

'The Boss' (Patron) lakaplı ABD’li şarkıcı Bruce Springsteen, New York’taki şovunda uygulamayı "İnsanlık dışı" olarak niteledi ve kınadı.

MSNBC spikeri Rachel Maddow, küçük çocukların toplama kampına konulduğu haberini gözyaşları içinde anlattı.