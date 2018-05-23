Dünya Bankası'ndan iki projeye 1 milyar dolarlık kredi

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Doğalgaz Depolama Genişletme Projesi" olarak bir finansman paketinin onaylandığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu proje kapsamında yer alan ve Türkiye'nin doğalgaz arz güvenliğini artıracak Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi için Kasım 2005'te 325 milyon dolar, Temmuz 2014'te de 400 milyon dolar tutarında iki kredinin onaylandığı hatırlatıldı.

Tesisin başlangıç kapasitesinin bir milyar metreküp olduğu kaydedilen açıklamada, " (Tuz Gölü) Doğalgaz Depolama Genişletme Projesi, hükümetin depolama tesisisin büyüklüğünü yine aynı yerde yapılacak yatırım ile 5 katına çıkartmaya yönelik çabalarını destekleyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Boru Hatlarıyla Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından uygulanacak olan Doğalgaz Depolama Genişletme Projesi'nin üç bileşenden oluşacağı da vurgulandı.

Bileşenlerden ilkinin Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin yaklaşık 4 milyar metreküp daha artırılması olduğu belirtilen açıklamada, ikinci bileşenin "İnşaat Kontrolörlüğü İzleme" ve üçüncü bileşenin de "Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) ve Yeniden Yerleşim Eylem Planlarının (YYEP) İzlenmesi" olduğu aktarıldı.

İlk 7 yılı geri ödemesiz 22,5 yıl vadeli

Toplamda 600 milyon dolarlık yeni kredi sağlanan projenin Türkiye'de özellikle kış aylarındaki kömüre bağımlılığı azaltmak suretiyle ülkenin sera gazı emisyonlarını düşürmesine yardımcı olacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Önerilen Doğalgaz Depolama Genişletme Projesine sağlanan finansman, Dünya Bankası’nın genel anlamda enerji reformunu ve spesifik olarak da doğalgaz sektörü reformunu desteklemeye yönelik politika, teknik ve finansal yardım programının bütüncül bir parçasını oluşturmaktadır. Bu projeyle Dünya Bankası aynı zamanda BOTAŞ’ın projeye yönelik teknik, satın alma, çevresel ve sosyal koruma önlemleri ile ilgili çalışmaları üzerinde yaptığı ayrıntılı incelemeler yoluyla Türkiye’nin ticari finansman dahil olmak üzere, başka kaynaklardan da finansman temin etmesine yardımcı olmaktadır. Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) da projeye eş finansman sağlamaktadır. Doğalgaz Depolama Genişletme Projesine yönelik sağlanan finansman aracı, ilk 7 yılı geri ödemesiz olmak üzere 22,5 yıl vadeli bir Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) esnek kredisidir."

Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi'nde ilk yastık gazı 10 Şubat 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın katıldığı bir törenle basılmaya başlamıştı.

"Türkiye'deki Finansmana Kapsayıcı Erişim Projesi"ne 400 milyon dolarlık kredi

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, "Türkiye'deki Finansmana Kapsayıcı Erişim Projesi"ne yönelik 400 milyon dolar tutarındaki bir krediyi onayladı.

Dünya Bankası tarafından yapılan basın açıklamasına göre, banka finansmanı Türkiye'nin kadınları ve korunmasız grupların finansmana erişim ve iş gücü piyasalarına katılımlarını artırıyor.

Projede kadınları kapsayıcı işletmeler ve Geçici Koruma Sağlanan Suriyeli akışından etkilenen daha az gelişmiş alt bölgelerdeki işletmeler için daha uzun vadeli finansmana erişimin artırılması amaçlanıyor.

Proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin garantörlüğü altında, borçlu ve uygulayıcı kuruluş sıfatı ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) aracılığı ile uygulanacak. Toplam Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) kredi tutarının yüzde 60'ı münhasıran 250'den az çalışanı olan şirketler olarak tanımlanan KOBİ'lere kullandırılacak.

Kaynakların iki hedef faydalanıcı grup arasında dengeli tahsis edilmesini sağlamak için toplam IBRD kredi tutarının en az yüzde 30'u kadınları kapsayıcı şirketlere ve en az yüzde 30'u daha az gelişmiş alt bölgelerde faaliyet gösteren şirketlere tahsis edilecek.

"İstihdam fırsatlarını artırmayı amaçlamaktadır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Johannes Zutt, Dünya Bankası'nın Türkiye'de uzun vadeli finansmana erişimi artırmak amacıyla çeşitli kanallar yoluyla çalışmalar yaptığını belirterek, "Kadınların yönettiği işletmeler finansmana erişimde kısıtlarla karşı karşıya kalmaktadır ve bu projenin katılımcı bankaların bu işletmelere daha geniş şekilde ulaşmalarına yardımcı olması beklenmektedir." ifadesini kullandı.

Zutt, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda, Türkiye savaş sebebiyle evlerini terk etmek zorunda kalan 3 milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yapmaktadır ve Suriyeli sığınmacıların birçoğu Türkiye'nin zaten daha az gelişmiş yerlerinde yaşamakta. Bu proje kadınları kapsayıcı işletmelere yardımcı olmanın yanı sıra sığınmacı nüfusunun yüksek olduğu yerlerde faaliyet gösteren işletmelerin finansmana daha iyi bir şekilde erişmelerine yardımcı olmayı ve böylelikle hem sığınmacılar için hem de onlara ev sahipliği yapan Türkler için istihdam fırsatlarını arttırmayı amaçlamaktadır."

2018-2021 mali yıl dönemini kapsayan Türkiye Ülke İşbirliği Çerçevesi (CPF) ile tamamen uyumlu olan proje, CPF'de belirtilen "yetersiz hizmet alan kesimler için finansmana erişimin arttırılması" ile "kadınlar ve kırılgan gruplar arasında iş gücüne katılımın artırılması" stratejik amaçlarını doğrudan destekliyor.

Projeye yönelik sağlanan finansman aracı, ilk altı yılı geri ödemesiz olmak üzere 29 yıl vadeli, değişken marjlı, eşit anapara geri ödemeli bir IBRD Esnek Kredisi olup, taahhüde bağlı bir geri ödeme programına sahip.