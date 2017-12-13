Dünya Bankası Grubu, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 2019 senesinden itibaren petrol ve doğalgaz sahası aramalarına yönelik sağladığı teşvik ve finansmanı durdurma kararı aldı.

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, Kalkınma Birliği ve Uluslararası Finans Kurumu'nu da kapsayan açıklama Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da bulunduğu ve Paris'te düzenlenen İklim Zirvesi'nde yapıldı.

2012 yılından beri başkan olan Jim Yong Kim, "İklim değişikliği her geçen gün dünya için çözülmesi daha acil ekonomik ve sosyal bir ehdide dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

Dünya Bankası, bugüne dek doğalgaz ve petrol sahası aramaları için özel sektöre 1 milyar dolara yakın finansman aktardı. Grubun elindeki toplam büyüklüğü 280 milyar dolar civarında olan fonun yüzde 2'si petrol ve doğalgaz aramaları için ayrılmış durumda.

2016 yılında petrol ve doğalgaz çalışmaları için destek verilen ülkeler arasında Kenya, Arjantin ve birçok gelişmekte olan ülke bulunuyor.

Kararın gelişmekte olan ülkelerin enerji ihtiyacına yönelik politikalarını olumsuz etkileme ihtimaline karşın, Dünya Bankası Paris Anlaşması şartlarıyla uyumlu olması ve yoksul kesime yönelik olması durumunda finansmanın söz konusu ülkelerle sınırlı olmak üzere sürdürülebileceğine de dikkat çekildi.

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