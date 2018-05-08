Dünya Bankası Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Dünya Bankası tarafından bugün yayımlanan Avrupa ve Orta Asya ülkeleri ekonomileri görünüm raporuna göre GSYH'nin bu yıl yüzde 4.7 büyüdükten sonra 2019'da yüzde 4.4 büyüyeceği tahmin ediliyor.

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