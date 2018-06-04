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Fenerbahçe'nin yeni başkanının zengin sanayici ve iş adamı Ali Koç olduğu vurgulanırken, Ali Koç'un 16 bin 092 oy alarak 4 bin 644 oy alan Aziz Yıldırım'ın önünde seçimi kazandığı ve Fenerbahçe'nin 37. başkanı olduğu dile getirildi.