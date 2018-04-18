Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya attığı erken seçim hem Türkiye'yi, hem de dünyayı salladı. Bugün Bahçeli ile Erdoğan görüşmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da "Seçimlerin 24 Haziran 2018 Haziran tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. YSK seçim hazırlıklarına başladı" demesiyle, dünyanın önde gelen basın kuruluşları, internet sitelerinde erken seçime yer verdi.

Reuters haber ajansı 'son dakika' haberi olarak duyurduğu haberde 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 24 Haziran'da erken seçime gideceğini açıkladı' ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın seçimin planladıklarından bir yıl önce olduğunu, ülkenin acil bir seçime ihtiyaç duyduğunu söylediğini belirtti.

Alman haber ajansı dpa, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim çağrısı yaptı, muhtemel tarih 24 Haziran" ifadesiyle haberi geçti.

Alman Bild gazetesi, son dakika haberinde 'Erdoğan yeni seçim tarihini açıkladı' başlığını attı.

Die Welt gazetesi, Beştepe'de gerçekleşen zirveye geniş yer ayırırken, 'Erdoğan, 24 Haziran'da erken seçime gidileceğini açıkladı' başlığını attı.

Fransız AFP haber ajansı, erken seçimi son dakika olarak ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu sene 24 Haziran'da erken seçime gideceğini söyledi" ifadesiyle duyurdu.

Fransız gazete Le Figaro, yine manşetten ve son dakika olarak duyurduğu haberinde "Erdoğan açıkladı, Türkiye 24 Haziran'da erken seçime gidiyor" ifadelerini kullandı.

Ankara'dan canlı yayın yapan BBC Türkçe'nin başlığı, "Erken seçim 2018: Türkiye 24 Haziran'da sandığa gidiyor" oldu.

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