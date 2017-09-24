Dünya basınında Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin yankıları

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Amerikan Sbnation internet sitesi geniş yer ayırdığı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi manşetine "Türk derbisinde 5 kırmızı kart" yazdı. Haberde Türk derbilerinin her zaman ateşli geçtiğini ancak bu maçın çok daha farklı olduğu ve son zamanların en iyi derbisi olduğu yazıldı.