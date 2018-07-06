Saldırıyla ilgili açılan dava sonunda Asahara'nın da aralarında bulunduğu 13 kişi idam cezasına çarptırılmıştı. Altı kişi ise müebbet hapis yatıyor.

Tarikat üyeleri, Tokyo metrosu saldırısından sonra da farklı saldırı girişimlerinde bulunmuş ancak başarısız olmuştu.

1980'li yıllarda Hindu ve Budist inançlarının sentezi olarak kurulan Aum Şinrikyo, daha sonra 'dünya savaşı çıkacağı' inancını geliştirdi. Grubun kurucusu Şoko Asahara ise kendisinin Buda'dan sonraki 'ilk aydınlanmış kişi' ve Hz. İsa olduğunu ilan etti. 1989'da Japonya'da dini bir örgütlenme olarak yasal statü elde eden tarikat, dünya çapında destekçi kazanmaya başladı. En güçlü olduğu dönemde, tarikat lideri Asahara'nın dünya çapında on binlerce takipçisi vardı.

Zaman içinde grupta tarikat, kıyamet günüyle ilgili fikirlere kapılarak, küresel bir savaşa girilmek üzere olunduğunu ve sadece tarikat üyelerinin sağ kurtulacağı fikrini geliştirmeye başladı. Ülkenin en büyük terör olayı olarak anılan 1995 saldırısından sonra yer altına inen grup Alef ve Hikari no Wa gibi yeni isimler alarak devam etti. Aum Şinrikyo, ABD dahil birçok ülkede terör örgütü listesine alındı. Alef ve Hikari no Wa ise Japonya'da, gözetlenmesi gereken "tehlikeli dinler" listesinde yer almakla birlikte yasal statüye sahip. Grubun hala hem Japonya'da hem de özellikle eski Doğu Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya çapında takipçileri bulunuyor.