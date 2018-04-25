Küresel ham çelik üretimi mart ayında yıllık bazda yüzde 4 artışla 148,3 milyon tona yükseldi. Martta kapasite kullanım oranı da 2,2 puan artarak yüzde 74,5 oldu. Küresel çelik üretimi ocak-mart döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 artış gösterdi ve 426,6 milyon tona ulaştı.

Martta Türkiye'nin ham çelik üretimi ise yüzde 7,6 artarak 3,4 milyon tona yükseldi. Üretim, ocak-mart döneminde de yıllık bazda yüzde 7,9 artış göstererek 9,5 milyon tona çıktı. Dünyanın en büyük üreticisi Çin'in ham çelik üretimi martta yüzde 4,5 artışla 74 milyon ton oldu. Ülkenin üç aylık üretimi ise yüzde 5,4 artışla 212,2 milyon tona yükseldi.

Mart ayında dünyanın 3'üncü büyük ekonomisi Japonya'nın ham çelik üretimi yüzde 2,2 artışla 9,1 milyon ton oldu. Söz konusu ayda Hindistan'ın üretimi yüzde 5,3 artışla 9,2 milyon tona, Avrupa'nın en büyük çelik üreticisi Almanya'nın üretimi yüzde 0,6 artışla 3,9 milyon tona çıktı. Rusya'nın üretimi ise yüzde 10 azalarak 5,7 milyon tona geriledi. ABD'nin çelik üretimi aynı ayda yüzde 5,3 artarak 7,3 milyon tona, Brezilya'nın üretimi de yüzde 7,6 artışla 3,1 milyon tona yükseldi.