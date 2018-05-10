Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; kısa süren Çin macerasının ardından eski takımına geri dönen ve oynadığı futbolla kalitesini bir kez daha ispatlayan yıldız golcü için Milan’ın devrede olduğu belirtildi. Yeni sezonda Beşiktaş’a transfer olacağı yüksek sesle konuşulan Burak için İtalyanlar’ın ilginç bir teklifle Bordo-Mavili kulübün kapısını çalmaya hazırlandığı kaydedildi.

Milanlı yetkililerin Trabzonspor’un Kucka ve Sosa’nın 10 milyon Euro’yu bulan bonservis ücretlerinin hala ödenmemesi nedeniyle bu paraya karşılık Burak Yılmaz’ı isteyeceği öğrenildi. Eğer bu transfer gerçekleşirse Fırtına, iki oyuncunun bonservis ücretinden kurtulmuş olacak. Öte yandan Milan yöneticilerinin Burak Yılmaz’ın menajerine durumu ilettikleri öğrenilirken, Kral’ın bu teklifin kendilerine değil de kulübe yapılmasının daha doğru olacağını söylediği belirtildi.

SEZONU KAPATTI

Öte yandan Burak Yılmaz, fıtık ameliyatı olmak için Almanya’ya gitti. Sezonu kapatan milli futbolcunun ağrıları nedeniyle ameliyatı erkene aldığı kaydedildi.