Ubisoft, Türkiye’de büyüyen Tom Clancy’s Rainbow Six Siege oyuncu topluluğunu desteklemek adına yapacağı girişimi açıkladı. Dünya çapında 30 milyondan fazla oyuncusuyla en başarılı multiplayer oyunlardan biri sayılan Rainbow 6’nın, yakın zamanda Türkiye’de de popülerleşmesine Ubisoft kayıtsız kalamadı. Bu bağlamda da şirket 2018 planlarında önemli bir konuma Türkiye’yi yerleştirdi. Oyunun içeriğinin metin kısımlarını tamamen Türkçe’leştiren ekip, üçüncü yıl ikinci sezonun içeriği olarak Operasyon Para Bellum’la Türkçe içeriği oyuncularla buluşturacak. Operatörlerin geçmişlerinden ekipmanlara bütün içerik Türkçe olarak karşımıza gelecek. Bu gelişmelerin yanında Ubisoft, Türk oyuncuların rekabetçi arenada daha da gelişmesini sağlayacak turnuva ve lig planlarını da beraberinde getiriyor. HT Cumartesi'den İlker Karaş'ın haberi...
Türk oyuncular için düzenlenecek özel etkinliklerle kitlenin daha da artması sağlanacak. Oyuna hiç başlamamış oyuncular için 1 Temmuz’a kadar özel satış noktası etkinlikleri de sunuluyor. Bir diğer önemli noktaysa sosyal medyayı oldukça etkili kullanan Türk kullanıcılar için sosyal medya üzerinden destek sağlanacak olması. Rainbow Six Siege Marka Direktörü Alexandre Remy, “Türk oyuncuların oyunumuza gösterdiği ilgiden çok memnunuz. Rainbow Six konusunda sahip oldukları sadakat, tutku ve coşkuya çok değer veriyoruz ve bu önemli oyun öğelerini yerelleştirerek minnettarlığımızı gösterebildiğimiz için gerçekten çok mutluyuz. Daha önce de söylediğimiz gibi, Rainbow Six Siege’ın en değerli unsuru oyunculardır ve bu yüzden her zaman oyuncu deneyimini olabildiğince mükemmel yapmak için çaba göstereceğiz” açıklamasıyla Türkiye’de rekabetçi arenada yer alan oyunların arasına Rainbow Six Siege’in de tam gaz girdiğinin altını çizdi.
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