İngiltere’de 4 yaşında Down sendromlu çocukları olan 50 annenin, “Dünya Down Sendromu Günü” için hazırladıkları video sosyal medyada büyük ses getirdi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre annelerin İngiliz oyuncu James Corden’ın televizyon programından esinlenerek otomobillerinde çocukları ile birlikte çoğu kez işaret diliyle anlaşarak söyledikleri şarkının videosu, Youtube’da 1 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Videoda, “50 sıradan anne ve ortak yönleri bir fazla kromozom olan 50 sıradan çocuk tarafından hazırlanmıştır” ifadesi yer aldı. Dünyada yaklaşık 6 milyon Down sendromlu çocuk bulunuyor. Her yıl yaklaşık 2 bin çocuk Down sendromlu olarak doğuyor.

