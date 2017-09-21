Fenerbahçeliler için en anlamlı günlerden biri olan 20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü kutlandı. Hedef 1 Milyon Üye ekipleri ve Fenerbahçe Kadınlar Komitesi tarafından Maraton Fenerium Mağazası’ndaki Düşyeri Cafe’de düzenlenen organizasyona başkan Aziz Yıldırım, asbaşkan Önder Fırat ile genel koordinatör Tamer Yelkovan da katıldı. Anlamlı günde ayrıca eski yönetici Yasemin Merçil, genel koordinatör Tamer Yelkovan’ın eşi Aycan Yelkovan, Fenerbahçe Kart Koordinatörü Ece Köprek ve Fenerbahçe Tarih, Müze ve Arşiv Kurulu Üyesi Gönül Çaylı yaptıkları konuşmalarda özellikle 3 Temmuz’dan bu yana kadın taraftarlara gösterdikleri mücadeleden dolayı bir kez daha teşekkür ettiler ve “İyi ki Fenerbahçeliyiz” dediler.



‘EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ MESAJ’

Başkan Aziz Yıldırım resmi internet sitesinden yayınlanan mesajında ise “Kulübümüzün geçtiği tarihi ve zorlu günlerde, Sarı-Lacivert sevdasına sahip çıkan, stadımızı hınca hınç doldurarak tüm dünyaya eşi benzeri görülmemiş bir mesaj vererek Türkiye Cumhuriyeti’ni ele geçirmeye çalışanlara ilk direnişi gösteren ve bu güzel günü kutlamamıza vesile olan kadınlarımızın, Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü kutlu olsun” dedi.

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