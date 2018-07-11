Cristiano Ronaldo, Real Madrid'de geçirdiği 9 yılın ardından İspanyol ekibinden ayrılarak Juventus'a transfer oldu.
Juventus, Portekizli yıldız için Real Madrid'e 100 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra, 2 yılda 12 milyon euro ödeyeceğini duyurdu.
Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca gazetesinin, bugünkü kapağında "Bir daha eşi gelmeyecek. 451 golün efsanesi Cristiano ayrılıyor" ifadeleri kullanıldı.
Cristiano Ronaldo'ya kapağında yer veren İtalyan La Gazzetta dello Sport ise transferi "Geliyor!" diyerek duyurdu.
AS: Güle güle Ronaldo
O Jogo: Serie A katili
A Bola: CR7 Juve
Il Romanista: Hoşgeldin
Sport: Şok
Cristiano Ronaldo yayınladığı mesajda Real Madrid'e ve taraftarlara veda etti. Portekizli yıldız veda mesajının sonuna şu sözleri ekledi: "İlk kez 9 yıl önce stadımızda (Santiago Bernabeu) söylediğim gibi: Yaşasın Madrid!"
Cristiano Ronaldo, 2022 yılına kadar sözleşme imzaladığı Juventus'ta yılda 30 milyon euro kazanacak.
HAYAT SERÜVENİ...
Sporting Lizbon'da 3 günlük denemenin ardından yeteneklerini kısa süre içerisinde kanıtlayıp Portekiz takımının futbol okuluna dahil oldu.
İlerleyen senelerde 1 sezon içerisinde Sporting'in U16, U17, U18, B takımı ve A takımda oynayan ilk oyuncu oldu.
16 yaşında dönemin Liverpool Teknik Direktörü Gerard Houllier'in dikkatini çekti. Ancak genç yaşta olması nedeniyle transfer gerçekleşmedi.
Profesyonel kariyerine Sporting Lizbon'da başlayan Cristiano Ronaldo, 2003'te Manchester United ile oynanan maçta Sir Alex Ferguson'ı etkiledi ve ardından 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Premier Lig devi Manchester United'ın yolunu tuttu.
Kırmızı Şeytanlar'da geçirdiği 6 sezonda 272 maça çıkarken, fileleri 117 kez havalandırdı. ManU'da 1 Şampiyonlar Ligi, 3 Premier Lig, 2 Lig Kupası ve 1 FA Cup kazanmayı başardı.
2009'da transfer rekoru kırarak 94 milyon Euro'ya Real Madrid'e transfer oldu. 4 Şampiyonlar Ligi, 2 La Liga, 3 Dünya Kulüpler Kupası, 3 UEFA Süper Kupa'sı kazandığı Real Madrid'de 9 sezonda 438 maçta forma giydi. 451 gol attı.
Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası'nda takımını şampiyonluğa taşıdı. 2004'te final oynarken, 2012'de ise 3. oldu.
Ballon D'or ödülünü 5 kez kazanıp bu alanda sürkli kıyaslandığı Messi'yi yakaladı. Portekizli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 6. kez gol kralı oldu.
Cristiano Ronaldo, 150 maçta attığı 120 Şampiyonlar Ligi golüyle, bu organizasyonun en golcü oyuncusu.
Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı formasıyla toplamda 85. golünü attı. Böylece Macar efsane Ferenc Puskas’ın 62 yıldır 84 gol ile elinde tuttuğu rekoru kırıp milli takım altında en golcü Avrupalı futbolcu oldu.
2010 yılında baba oldu. Çocuğunun annesiyle kimliğinin sonsuza kadar gizli kalması için özel bir anlaşma yaptığı iddia ediliyor.
Ronaldo 15 yaşındayken kalbinde bir rahatsızlık tespit edildi. Yattığı zamanlar kalbi çok hızlı atıyordu, erken yaşta kalp krizine neden olabileceği tespit edilen rahatsızlık nedeniyle Ronaldo hemen ameliyata alındı.
Eski ABD Başkanı Ronald Reagan'dan esinlenerek ailesi ona Ronaldo adını verdi.
Ronaldo, geçmişte Ramazan Bayramı nedeniyle Filistinli çocuklar için 2 milyon dolar bağışta bulundu.
9 yıl önce dönemin rekor bonservis bedeliyle Manchester United'tan Real Madrid'e transfer olan Ronaldo, bu süreç içerisinde Real Madrid formasıyla 4 kez Ballon d'Or ödülünü alırken, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 2 La Liga, 2 İspanya Süper Kupası, 2 İspanya Kupası ve 3 FIFA Dünya Kulüpler Kupası kazandı.
Cristiano Ronaldo, 438 maçta attığı 450 golle de Real Madrid tarihinin en golcü oyuncusu durumunda.
Rusya'da düzenlenen FIFA 2018 Dünya Kupası İspanya ile Portekiz, B Grubu maçında karşılaştı. 3-3 sona eren maçta hat-trick yapan Cristiano Ronaldo, Miroslav Klose, Pele ve Uwe Seeler'den sonra dört farklı Dünya Kupası'na gol atan 4. oyuncu olarak tarihe geçti.
Milli takım formasıyla üst üste 8 büyük turnuvada gol atan ilk isim olan Portekizli yıldız bir unvanın daha sahibi oldu. Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'ndaki ilk 2 maçta 4 gol atan Ronaldo, Avrupa'daki ülkelerin milli takımları baz alındığında en golcü oyuncu oldu.
Ronaldo, 109 gole sahip İranlı Ali Daei'den sonra da tüm zamanların milli takım formasıyla en golcü ikinci oyuncusu oldu.
PORTEKİZ'İN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ
Portekiz Milli Takımı ile ilk maçına 20 Ağustos 2003 yılında çıkan Ronaldo, 15 yılda ülkesiyle birlikte sayısız başarı yaşadı.
Portekiz, Ronaldo'dan önce 17 Dünya Kupası'nın 14'üne gidemezken yıldız golcünün forma giymesiyle birlikte düzenlenen 4 Dünya Kupası'na da katıldı. Ronaldo'dan önce 11 Avrupa Şampiyonası'nın 8'ine katılamayan Portekiz, Ronaldo'dan sonra 4 turnuvada 1 şampiyonluk 1 final 1 yarı final ve 1 çeyrek final oynadı!
Avrupa Şampiyonası tarihinde final maçlarında 9 gol atan Ronaldo, Michel Platini ile en golcü oyuncu konumunda.
Yaşı ilerlemesine rağmen adeta gençleşen Portekizli yıldız, 2002'den bu yana bir Dünya Kupası'nda hem sağ ayak hem sol ayak hem de kafayla gol atan dördüncü futbolcu oldu.
VÜCUDUNUN SIRRI
33 yaşında olmasına rağmen harika bir vücuda sahip olan Ronaldo, hala formunun zirvesinde.
2014'teki halinden bile daha iyi gözüken Portekizli süperstar, bu vücudunu korumak adına her şeyine dikkat ediyor.
- Her maçın ardından oğluyla ya da tek, evindeki havuzunda yüzüyor.
- Sıcak ve soğuk duş alıyor. Basınçlı suyla kaslarına masaj yaptırıyor.
- Özel yaptırdığı 291 bin TL'lik buz odasında eksi 200 derecede üç dakika kalıyor.
- Özel bir uyku hocası eşliğinde belli aralıklarla toplam 5 saat uyuyor.
- Özel spor besinleri kullanıyor.
- Alkol yok, şekerli bir şey yok, hamur işi yiyecek yok.
GECE 3'TE BUZ BANYOSU!
- Real Madrid'in eski hocası Carlo Ancelloti'nin Ispanyol devinde yardımcılığını yapan Paul Clement, "2013'te Galatasaray'la deplasmanda oynadığımız maçın ardından gece 03.00'te Madrid'e döndük."
"Herkes havalimanından evinin yolunu tutarken Ronaldo, direkt tesislere gitti ve kaslarını rahatlatmak için buz banyosuna girdi" demişti.
UZUN SÜRE KONUŞULAN RÖVEŞATA...
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid, Juventus'u 3-0'la mağlup ettiği maça Cristiano Ronaldo'nun röveşatayla attığı gol damga vurdu
Cristiano Ronaldo’nun harika röveşata golü sonrası ortaya çıkan bir fotoğraf bu vuruşu bir tesadüf olmadığını gözler önüne serdi. Portekizli yıldız, Juventus maçından sadece 1 gün önce yapılan antrenmanda yine röveşata denediği fotoğraf ortaya çıktı.
Zidane: "Ben bir teknik direktörüm ama aynı zamanda bir taraftarım. Ronaldo'nun attığı golden sonra verdiğim tepki doğal bir refleksti. Ancak golü, benim Leverkusen'e attığım golden güzel değildi."
Attığı rövaşata golünde yerden 2.27 metre yükselip topa vuran Ronaldo, izleyenleri kendisine hayran bıraktı.
TORİNO'DAKİ EVİ BELLİ
İspanyol As gazetesi Ronaldo'nun Torino'da oturacağı köşk için rezervasyon yaptırdığını sayfalarına taşımıştı.
Habere göre Cristiano Ronaldo, bin metrekarelik bu köşkte oturacak. 3 salona sahip köşkte 8 yatak odası olduğu kaydedildi.
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