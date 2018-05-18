Portekiz'in başkenti Lizbon'da yapılan, 26 ülkenin yarıştığı 63. Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Toy" adlı şarkısıyla İsrail'i temsil eden Netta Barzilai birinci oldu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze katliamının üzerinden 3 gün geçmişken Eurovision'u kazanan İsrailli şarkıcı Netta Barzilai'yi ağırlayarak kameralar karşısına geçti ve birinci gelen şarkıcının ünlü tavuk dansını birlikte yaptı.
Netanyahu, Eurovision'un galibi Barzilai ile buluşmasının ardından Twitter'da, "Netta Barzilai ile Kudüs'te bir araya gelmek ne eğlenceli. Hepimiz seni seviyoruz. Ülkemize büyük bir onurr getirdin" paylaşımında bulundu.
Gazze'de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 63 Filistinli hayatını kaybedip, binlerce vatandaş yaralanırken, Binyamin Netanyahu'nun neşeli tavrı ve dansı tepki çekti.
İzlanda'da Filistin halkına yönelik insan hakları ihlalleri dolayısıyla gelecek yıl İsrail'de yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'nın boykot edilmesi için kampanya başlatıldı. İzlanda'da Eurovision'un bu yılki kazananı olduğundan gelecek yıl yarışmanın ev sahipliğini üstlenecek İsrail'e karşı başlatılan kampanyada, 18 binden fazla imza topladı.
ABD Başkanı Trump, 6 Aralık 2017'de, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması yönünde talimat verdiğini açıklamıştı. ABD yönetimi büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e 14 Mayıs'ta taşıma kararı almış ve Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'in katılımıyla açılış gerçekleştirilmişti.
Bu kararı protesto amacıyla Gazze-İsrail sınırında Filistinlilerin yaptığı gösterilerde İsrail askerinin açtığı ateş sonucu ölü sayısı 63'e yükselirken, binlerce Filistinli yaralandı.
ERDOĞAN-NETANYAHU GERİLİMİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun elinde Filistinlilerin kanı vardır ve suçlarını Türkiye'ye saldırarak saklayamaz." açıklamasında bulundu.
Erdoğan, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Netanyahu, savunmasız bir halkın topraklarını BM kararlarını ihlal ederek 60 yıldan fazla süredir işgal altında tutan apartheid (ırkçı) devletinin başbakanıdır. Elinde Filistinlilerin kanı vardır ve suçlarını Türkiye'ye saldırarak saklayamaz. İnsanlık dersi istiyorsanız on emiri okuyun." ifadesine yer vermişti.
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