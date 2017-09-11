SHOW TV'de Çarşamba akşamları yayınlanan ve büyük beğeniyle izlenen show & gezi programı Dünya Güzellerim'in 12. bölümü büyük merakla bekleniyor. Peki Dünya Güzellerim 12. bölümde neler yaşanacak? İşte Dünya Güzellerim 12. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair detaylar...

DÜNYA GÜZELLERİM 12. BÖLÜMÜNDE GÜZELLER KAMPA GİDİYOR

Yapımcılığını Bloom Medya’nın, yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın üstlendiği, merakla beklenen gezi & show programı Dünya Güzellerim, Çarşamba akşamı Show TV’de sizleri bekliyor.

Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan, Burcu Esmersoy’dan oluşan dev kadronun bir araya geldiği “Dünya Güzellerim” Hindistan’da Mumbai, Varanasi, Yeni Delhi; Nepal ve Vietnam’a gidiyor.

Dünya Güzellerim’in bu bölümünde, kampa giden Banu Alkan, Safiye Soyman, Faik Öztürk’ün eğlenceli dakikaları ve kimsesiz çocukları ziyaret eden dev kadronun çok özel görüntüleri ekrana geliyor. Eğlencenin, rekabetin ve heyecan dolu anların eksik olmadığı Dünya Güzellerim’in yeni bölümünde sürprizler eksik olmuyor!

Maceralarına hız kesmeden devam eden “Dünya Güzellerim”in 12. bölümü 13 Eylül Çarşamba saat 22.30’da Show TV’de!

Dünya Güzellerim

Dünya Güzellerim 12. bölüm fragmanı

Dünya Güzellerim yeni bölüm