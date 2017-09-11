Dünya Güzellerim 12. son bölüm - Show TV

Yapımcılığını Bloom Medya’nın, yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın üstlendiği, merakla beklenen gezi & show programı Dünya Güzellerim, Çarşamba akşamı Show TV’de sizleri bekliyor.

Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan, Burcu Esmersoy’dan oluşan dev kadronun bir araya geldiği “Dünya Güzellerim” Hindistan’da Mumbai, Varanasi, Yeni Delhi; Nepal ve Vietnam’a gidiyor.

Dünya Güzellerim’in bu bölümünde, kampa giden Banu Alkan, Safiye Soyman, Faik Öztürk’ün eğlenceli dakikaları ve kimsesiz çocukları ziyaret eden dev kadronun çok özel görüntüleri ekrana geliyor. Eğlencenin, rekabetin ve heyecan dolu anların eksik olmadığı Dünya Güzellerim’in yeni bölümünde sürprizler eksik olmuyor!