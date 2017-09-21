Dünya Güzellerim final bölümü

Dünya Güzellerim final bölümünde yine izleyenleri kahkahalara boğdu.

Dünya Güzellerim'in 13. Bölümünde, Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman'ın deniz keyfi ekranlara geldi.Üç isim el ele tutuşup denize girdi.

Banu Alkan, Burcu Esmersoy ile ilgili "Bu üçlü asla ayrılamaz. Dördüncüyü zaten biliyorsun. İnce ama sopa gibi bikini giyemez." dedi.

Safiye Soyman, Banu Alkan'a "Issız bir adada ne isterdin? Ben ateş isterdim, çocuklarımı isterdim, su zaten var" diye sordu.

Banu Alkan kumsalda ünlü parmak ucu yürüyüşünü yaptı. Alkan "Benim hayatım parmak ucunda yürümek bebeğim" sözlerine Safiye Soyman kahkahaları ile yanıt verdi.

Dünya Güzellerim

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