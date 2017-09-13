Dünya Güzellerim'in 12. bölümünde neler yaşanacak? Dünya Güzellerim saat kaçta?

SHOW TV'de yayınlanan ve her bölümüyle kahkaha tufanı yaratan Dünya Güzellerim, 12. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Programın takipçileri merakla yeni bölümde neler yaşanacağını araştırıyor. İşte Dünya Güzellerim 12. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair detaylar...

DÜNYA GÜZELLERİM KAMPA GİDİYOR

Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Burcu Esmersoy'dan oluşan dev kadro, yeni bölümde kampa gidiyor.

Kampa giden Banu Alkan, Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ün kamptaki eğlenceli dakikaları izleyenleri çok güldürecek.

Yeni bölümde kimsesiz çocukları ziyarete giden güzeller, çocuklarla oldukça eğlenceli vakit geçiriyor. Eğlencenin, rekabetin ve heyecan dolu anların eksik olmadığı Dünya Güzellerim'in yeni bölümünde sürprizler eksik olmayacak.

Dünya Güzellerim'in büyük merakla beklenen 12. yeni bölümü bu akşam 22:30'da SHOW TV ekranlarında olacak!

GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Dünya Güzellerim'in geçtiğimiz hafta SHOW TV'de ekrana gelen 11. bölümünde;

Oğlu Harun ile görüşen Safiye Soyman’ın duygusal anları izleyenleri derinden etkiledi.

Vietnamlı genç bir kızın, yakınının küllerini göle boşalttığı sırada merak eden Safiye Soyman ve Banu Alkan, küllerin üstlerine sıçramasıyla neye uğradıklarını şaşırdılar.

Dev kadro, güzelliklerine güzellik katmak için bakım yaptırmak istedi. Masajın bir kültür olduğu Vietnam’ın başkenti Hanoi’de soluğu masaj salonunda alan Dünya Güzellerim, eğlenceli anlar yaşadı. Türk Sanat Müziğinin Diva’sı Bülent Ersoy, Hanoi’de masaj salonunda giydiği mavi elbisesine uygun olarak sürdüğü mavi rujuyla da dikkatleri üzerine çekti.

Daha sonra dev kadro güzel bir akşam yemeği yemek için otelde buluştu. Yemek sırasında Banu Alkan’la gergin anlar yaşayan Safiye Soyman sinirlenerek masayı terk etti.

İkilinin tartışmasından bunalan Bülent Ersoy’un tepkisini yüksek sesle dile getirdiği ve otel görevlisinin uyarısıyla sinirlendiği anlar büyük heyecan yarattı.

Dünya Güzellerim

Dünya Güzellerim 12. bölüm fragmanı

Dünya Güzellerim saat kaçta?