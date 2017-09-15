Dünya Güzellerim'in 13. bölüm yani final bölümü tanıtımı yayınlandı

Yapımcılığını Bloom Medya’nın, yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın üstlendiği Show TV’nin gezi & show programı Dünya Güzellerim geçtiğimiz Çarşamba yayınlanan yeni bölümünde Vietnam’da gittikleri kampta eğlenceli anlar yaşadılar.





Dünya Güzellerim’in Çarşamba akşamı ekrana gelen bölümünde Vietnam ormanlarında güne sabah sporu ile başlayan Banu Alkan, Safiye Soyman, Faik Öztürk'ün eğlenceli kamp halleri izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşattı. Çadır kurma çalışmalarının ardından ateş yakmak için odun toplamaya giden güzelleri, Faik Öztürk'ün bir anda ağaçların arasından çıkarak korkutması heyecan yarattı. Safiye Soyman'ın ateş yakma çabaları izleyenleri gülümsetirken güzeller ıssız ormanda geceyi korkarak geçirdiler.

Dünya Güzellerim'in sonraki durağı yüzlerce korumasız çocuğa ev sahipliği yapan Vietnam Çocuk Esirgeme Kurumu oldu. Birbirinden tatlı çocuklarla buluşan güzeller, duygusal anlar yaşadı. Çocuklara hediye getiren dev kadro çocukların ihtiyaçlarını öğrenerek onlarla sohbet etti. Ayrılırken çocuklarla fotoğraf çekilerek o anı ölümsüzleştirdiler.



Dünya Güzellerim merakla beklenen final bölümüyle 20 Eylül Çarşamba akşamı saat 22.30’da Show TV’de!

Dünya Güzellerim

bülent ersoy

Safiye Soyman

Banu Alkan