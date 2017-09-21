Dünya Güzellerim son bölüm - Dünya Güzellerim final bölümüyle ekrana geldi

Yapımcılığını Bloom Medya’nın, yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın üstlendiği Show TV’nin gezi & show programı Dünya Güzellerim Vietnam yolculuğunu tamamlayarak, ekrana veda etti. Başladığı günden beri gündemden düşmeyen Dünya Güzellerim bu akşam ekrana gelen final bölümüyle olay yarattı.

Burcu Esmersoy’un dev kadrodan bir gün önce İstanbul’a dönmesi Banu Alkan ve Safiye Soyman’ın tepkisini çekti. Otelde bunalan Safiye Soyman ve Banu Alkan, temiz hava almak için Vietnam ormanlarında yürüyüşe çıktı. Vietnam’ın başkenti Hanoi’ye 4 saat uzaklıkta olan, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Ha Long Bay’a (Ha Long Körfezi) giden dev kadro deniz kenarında macera dolu anlar yaşadı. Güzellerden Diva Bülent Ersoy, yıllar sonra ilk kez mayolu denize girerken görüntü verdi. Yolculukları boyunca başlarından geçen olayları hatırlayan güzeller, izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattılar.

Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan, Burcu Esmersoy’dan oluşan dev kadronun bir araya geldiği “Dünya Güzellerim” Hindistan’da Mumbai, Varanasi, Yeni Delhi; Nepal ve Vietnam’a giderek, eğlence, rekabet ve heyecan dolu anlar yaşadılar. Her bölümü birbirinden özel görüntülerden oluşan Dünya Güzellerim final bölümüyle bu akşam ekrana veda etti.

DÜNYA GÜZELLERİM SON BÖLÜM

Dünya Güzellerim son bölüm 1. kısım

Dünya Güzellerim son bölüm 2. kısım

Dünya Güzellerim son bölüm 3. kısım

Dünya Güzellerim son bölüm 4. kısım

Dünya Güzellerim son bölüm 5. kısım