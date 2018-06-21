Rusya'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen ve serbest stilde iki madalya kazanarak dünya ikincisi olan Erzurumlu işitme engelli milli güreşçi Mehmet Akif Sönmez, memleketinde coşkuyla karşılandı.

Vladimir kentinde yapılan şampiyonada 52 kiloda hem grekoromen hem de serbest stilde dünya ikincisi olarak iki madalya kazanan Erzurum Palandöken Belediyespor'un güreşçisi Sönmez, memleketine döndü.

Sönmez'i, Erzurum Havalimanı'nda karşılayan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Personel Şube Müdürü Letif Arslan ile Güreş İl Temsilcisi Battal Alpkılıç başarılı sporcuya çiçek takdim etti.

Çok sayıda sporsever ve güreş camiası tarafından karşılanan Sönmez, sporcu arkadaşlarınca bir süre omuzlarda taşındıktan sonra konvoy halinde otomobillerle şehir turu attı.

Alpkılıç, Sönmez'in grekoromen ve serbest stilde dünya ikincisi olması sebebiyle büyük gurur yaşadıklarını belirtti.