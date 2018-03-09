Dün Dünya Emekçi Kadınlar Günüydü. Pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de kadınlar, seslerini duyurmak ve sorunlarına dikkat çekmek amacıyla alanlardaydı.

Gazete Habertürk'ten Sinan Kurtuluş Bilgenoğlu'nun haberine göre onlardan biri de İstanbul Beyoğlu'nda her yıl 8 Mart’ta geleneksel olarak yapılan Feminist Gece Yürüyüşü'ydü. Kadına yönelik şiddeti, cinsel istismarı, çocuk istismarını protesto eden binlerce kadın, İstiklal Caddesi'nde "Birlikte güçlüyüz" diye haykırdı.

Mor bayraklar, dövizler ve pankartlarla yürüyen kadınların yürüyüşü, Tünel’de sona erdi. Türkçe, Arapça, ve Kürtçe dillerinde okunan basın açıklamasında, "Artık yeter demek çok yersiz. En baştan beri yeter. Bizler başka bir dünyayı hayal etmekle başladık, kurmanın dayanışma ile mümkün olacağını biliyoruz" denildi.

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