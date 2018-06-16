Dünya Kupası 2018: İstatistiklerin şampiyonu Belçika

- BBC

Yılın en büyük spor organizasyonu olan Dünya Kupası bugün Rusya'da başlıyor. Peki tarih bize kupayı kimin kazanacağını söyleyebilir mi?

BBC Spor Servisi; turnuvanın tarihindeki istatistiklere, eğilimlere ve örneklere bakarak 31 ülkeyi eledi ve Dünya Kupası'nı kazanacak takım ile ilgili tahminini yaptı.

Peki, 15 Temmuz'da Moskova'da Dünya Kupası'nı kaldıracak ülkeyi nasıl tahmin edebilirsiniz? BBC Spor Servisi tahminini nasıl yaptı?

İşte Dünya Kupası'nı kazanmak isteyen takımların yapması gerekenler;

Favori takımlardan biri ol

Dünya Kupası'na katılan takım sayısının 1998'de 32'ye çıkartılmasından bu yana tüm şampiyonlar favoriler arasından çıktı.

Aslında, turnuva başlarken favori gösterilmediği halde kazanan son ekip, Diego Maradona ve "Tanrının eliyle" 1986 Dünya Kupası'nı alan Arjantin olmuştu. Favori takım olma koşuluyla şampiyonadaki 24 takımı eledik ve geriye 8 takım kaldı.

- BBC

Ev sahibi takım olma

Rusya, 44 yıllık ev sahibi takımın favori gösterilmesi geleneğinden faydalandı. Dünya sıralamasında 66. olan Rusya ev sahibi olmasaydı son 8 takım arasına giremezdi.

Ancak Dünya Kupası'nda ev sahipliği avantajı eskisi kadar belirleyici olmuyor. 1930'dan 1978'e dek düzenlenen 11 Dünya Kupası'nı 5 ev sahibi kazandı. O zamandan bu yanaki 9 turnuvada sadece Fransa 1998'de ev sahibi olarak kupaya uzandı.

Diğer ev sahipleri, ABD, Japonya, Güney Kore ya da Güney Afrika'nın Dünya Kupası'nı alması beklenmiyordu. Ancak 1990'da İtalya'ya, 2006'da Almanya'ya ve son olarak 4 yıl önce Brezilya'ya, ev sahibi olmak yaramadı.

- BBC

İyi savunma yap

Turnuvanın 32 takımla oynandığı dönemde şampiyon olan 5 takımdan hiçbiri oynadıkları 7 maçta 4 golden fazla yemedi.

Geriye kalan 7 takım arasında, eleme gruplarındaki savunma sicili ön kötü olan ekip maç başına 1,4 gol yiyen Polonya.

Almanya ve Portekiz maç başına 0,4 gol yedi.

Bu oran Belçika ve Fransa için 0,6, Brezilya için 0,61, Arjantin için ise 0,88.

- BBC

Avrupa takımı ol

Dünya Kupası şampiyonları sadece Avrupa ve Güney Amerika'dan çıktı. Son dönemde Avrupa takımları başka kıtalardaki turnuvalarda pek başarılı olamasa da İspanya'nın Güney Afrika'da, Almanya'nın da Brezilya'da aldığı kupalar bu eğilimi tersine çevirdi.

Avrupa'da düzenlenen Dünya Kupaları'nda ise neredeyse hep Avrupa ülkeleri şampiyon oldu. Avrupa'da düzenlenen 10 turnuvadan dokuzunu Avrupa ülkeleri kazandı ve bunun tek istisnası 1958'de finalde İsveç'i yenerek kupayı alan Brezilya'ydı.

- BBC

En iyi kaleciye sahip ol

Golcülerin Dünya Kupası kazandırdığını düşünebilirsiniz. Ancak 1982'den bu yana sadece 2 kez, 2002'de Brezilyalı Ronaldo ve 2010'da İspanyol David Villa, şampiyon takımların kadrolarından çıkan gol kralları oldular.

Dünya Kupası'nın kazanılmasında en aslında kaleciler daha büyük bir rol oynuyor. Son 5 turnuvanın dördünde şampiyon takımın kalecileri Altın Eldiven ödülünü kazandı.

Kalan 4 takımın file bekçileri arasında Manuel Neeuer (Almanya), Hugo Lloris (Fransa) ve Thibaut Courtois (Belçika) en iyi kaleciler olarak görülüyor.

Portekiz'in kalecisi Rui Patricio'nun Rusya'dan Altın Eldiven Ödülü'nü alarak ayrılması biraz düşük bir olasılık.

- BBC

Deneyimli ol

Dünya Kupası şampiyonları giderek daha deneyimli takımlardan çıkıyor. Bu eğilim de 1998'de turnuvanın 32 takıma çıkartılmasıyla başladı. Bu turnuvada Fransa'nın oyuncularının ortalama milli olma sayısı 22,77'ydi. 4 yıl önce ise Almanya takımı için aynı sayı 42,21'di.

Şampiyon takımlar arasında bu sayı giderek artma eğilimi gösteriyor: 2002'nin şampiyonu Brezilya'da 28,01, 2006 şampiyonu İtalya'da 32,91, 2010 şampiyonu İspanya'da ise 38,30.

Listemizde geriye kalan 3 takım arasında ise Fransa'da oyuncuların ortalama milli forma sayısı 24,56. Aynı sayı Almanya'da 43,26, Belçika'da ise 45,13.

- BBC

Bir önceki turnuvanın şampiyonu olma

Dünya Kupası'nı alan bir takımın bir sonraki turnuvada da bu başarıya ulaşması zor. Sadece Brezilya 1958 ve 1962'de üst üste iki kez Dünya Kupası'nı kazandı.

Aslında Brezilya'nın çifte kupasından bu yana, Dünya Kupası'na bir önceki turnuvanın sahibi olarak giden 13 takımın sadece ikisi, 1990'da Arjantin ve 1998'de Brezilya çeyrek finali geçebildi. Son 4 Dünya Kupası'ndaysa bir önceki turnuvayı kazanan 4 takımın üçü grup aşamasında elendi.

Almanya'nın müthiş bir Dünya Kupası tarihi var. Son 9 Dünya Kupası'nda iki kez kupayı aldılar, 3 kez final oynadılar ve 3 kez de 3. oldular.

Ancak iş Rusya'da üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nı almaya geldiğinde, tarih Almanya'ya pek yaramıyor.

Dolayısıyla istatistikler, tarih ve örneklere bakılırsa şampiyon Belçika olacak. Ama tabii ki olmayabilir de...

- BBC

Grafikler: Katie Moses ve Andrew Park

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