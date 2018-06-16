Dünya Kupası 2018: Kupa tarihindeki en iyi sekiz takım

Çok uzun bir tartışma istemiyorsanız, girmemeniz gereken bazı konular ve değinmemeniz gereken bazı başlıklar vardır.
Futbol da bunlardan biri. Daha doğrusu geçmişteki takımların bugünkü takımlarla karşılaştırıldığı tartışmalar.
Ancak Rusya'da Dünya Kupası başlarken, dünyanın en büyük futbol şölenine damgasını vuran takımları ele alarak ateşe körükle gideceğiz.
İşte bir dizi faktörü hesaba kadarak hazırladığımız Dünya Kupaları'nın en iyi sekiz takımı sıralamamız.
Alınan sonuçlar ortada. Almanlar 1974'te Dünya Kupası'nı almalarından önce, 1966'daki finalde uzatmalarda İngiltere'ye kaybedip, bir kez de yarı finale ulaştılar.
Büyüleyici Hollanda takımı karşısında kazandıkları 1974 finali, tarafsız herkesi üzmüştü.
Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyunculardan biri olan Gerd Muller, Paul Breitner ve "Kayzer" Franz Beckenbauer gibi oyunculardan oluşan Batı Almanya, 1972 Avrupa Kupası'nı da kazanan ve iyi işleyen bir makine gibi olan bir takımdı.
Salford Üniversitesi'ndeki süper bilgisayar SAM'in BBC için yaptığı değerlendirmeye göre Beckenbauer ve takım arkadaşları 1973 ve 1975 yılları arasında 30 maç oynadı ve bunların yüzde 63'ünü kazanıp, sadece yüzde 17'sini kaybetti.
Ortalama 1,8 gol atarken, 0,7 gol yediler.
Fransa'nın ilk ve tek Dünya Kupası şampiyonluğuna uzanan yol biraz daha az etkileyici performansla başlamıştı.
İkinci turdaki rakibi Paraguay karşısında zorlanıp, uzatmalarda gelen bir Altın Gol'le turu geçen Fransa, çeyrek finalde de İtalya'yı penaltılarla yendi.
Turnuvaya ilk kez katılan Hırvatistan karşısında da zorlanıp, bir gol geriye düştükleri maçı kazanıp finale çıktılar.
Ancak sonunda Zinedine Zidane'ın muhteşem performansıyla Brezilya'yı 2-0 yendiler. Fransa, iki yıl sonra da Euro 2000'i kazandı.
Dünya Kupası tarihinde belki kıymeti en az bilinen ekip.
Uruguay sadece turnuvayı kazanan en küçük ülke olma unvanını taşıdığı için övgüyü hak ediyor. Dört milyon kişiden az nüfuslarıyla, rakiplerine kıyasla çok daha küçük bir yetenek havuzuna sahipler.
1930'da kazandıkları Dünya Kupası'nın yanı sıra Uruguay iki kez Olimpiyat Şampiyonu oldu ve Rio de Janeiro'daki 200 bin Brezilyalı taraftarın önünde, güçlü Brezilya takımını sürpriz bir şekilde yenmeyi başardılar.
"Dünya Kupası'nı kazanamayan gelmiş geçmiş en iyi takım" tanımı Macar Milli Takımı için biçilmiş kaptan.
Güçlü Macar ekibi 1950 ve 1954 arasında oynadıkları 50 maçın 43'ünü kazanırken, İngiltere'yi kendi evinde 6-3, deplasmanda ise 7-1'lik farklı skorlarla yendi.
1952 Olimpiyatları'nın da şampiyonu Macaristan, sadece bir yenilgi aldı ve o yenilgi de 1954 Dünya Kupası finalinde Batı Almanya'ya 3-2 kaybettikleri maçtı.
Puskas ve arkadaşları turnuvanın gruplar aşamasında rakiplerini 8-3'lük skorla ezip geçmişti.
Takımın çoğu üyesinin 1956'da Macaristan'daki Sovyet destekli hükümete karşı ayaklanmanın ardından, ülke dışına taşınma kararı da sempati topladı.
Puskas, Sandor Kocsis ve Zoltan Czibor İspanya'ya taşındılar ve Real Madrid ve Barcelona gibi takımların formasını giydiler.
Brezilya, büyük ölçüde aynı oyuncularla, Dünya Kupası'nda kupaya tamamen sahip olan ikinci ve şu ana kadarki son ülke oldu.
Pele ve Garinncha gibi efsane oyunulara sahip olan Brezilya, 1958'de İsveç'te düzenlenen şampiyonada oynadıkları altı maçın beşini kazandılar, 16 gol atıp dört gol yediler.
Dört yıl sonra Pele'nin sakatlığına karşın Şili'de bütün maçlarını kazanarak kupaya tekrar uzandılar.
Hollanda 1974
Spordaki devrimlerde, 1974 Dünya Kupası'nda Hollanda'nın yaptığına denk örnekler bulmak zor.
İlk Dünya Kupası'nda yaratıcı, makine gibi işleyen total futbolları spor tarihine damgasını vurdu.
Johan Cruyff'un liderliğindeki takım, Arjantin ve Brezilya gibi büyük takımları aşıp, finalde Batı Almanya'ya 2-1 kaybetmişti.
Hollanda takımı bir kez daha 2010'da final oynayıp, İspanya'ya kaybetti.
İspanya, Dünya Kupası'nı almayı başaran ülkeler arasına 2010'da girdi.
Açılış maçında İsviçre'ye 1-0 yenilen İspanya, heyecan dolu bir maçın ardından Paraguay'ı çeyrek finallerde eledi, yarı finalde ise Almanya'yı 1-0 geçeti.
Faulleriyle hatırlanan final maçında 48 kez oyun faul yüzünden durdu ve hakem 12 sarı kart çıkarttı.
Ancak Dünya Kupası kupa Euro 2008'i de kazanan İspanyol takımının oldu. Takım dört yıl sonra aynı başarıyı tekrarladı.
Çoğu futbol uzmanına göre Dünya Kupası'nı kazanan en iyi takım.
Pele'nin önderliğindeki Brezilya, Dünya Kupası'nda bütün maçlarını kazanan ilk takım oldu.
Sadece gruplarda İngiltere'ye karşı ve yarı finaldeki Uruguay karşılaşmasının ilk yarısında biraz zorlandılar.
Finalde İtalya'yı yıkıp geçmeleri, Dünya Kupası'nda sergilenen en iyi performanslardan biri olarak görülüyor.
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