Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanacak. Rusya'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada çeyrek final maratonu sona erdi. 4 karşılaşmanın yapıldığı çeyrek finalde ev sahibi Rusya ile Hırvatistan arasında oynanan maçta Hırvatistan penaltılara uzayan maçta üstünlük sağlayarak yarı finale yükseldi. Fransa, Uruguay'ı 2-0 mağlup ederek bir üst tura ismini yazırdı. Favori takımlardan Belçika ise Brezilya'yı 2-1 yenerek yarı finale yükselen diğer takım olurken İsveç-İngiltere arasında oynanan maçta İngiltere 2-0'lık galibiyetle bir üst tura yükseldi. Şimdi şıra yarı finalde. 2018 Dünya Kupası'nın yarı finalinde Fransa-Belçika ve Hırvatistan-İngiltere maçları oynanacak. Peki, Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte 2018 Dünya Kupası çeyrek final maçları takvimi...

DÜNYA KUPASI 2018 YARI FİNAL MAÇLARI TAKVİMİ

10 TEMMUZ SALI

21.00 Fransa-Belçika (Saint Petersburg Stadium) TRT 1

11 TEMMUZ ÇARŞAMBA



21.00 Hırvatistan-İngiltere (Luzhniki Stadium) TRT 1

FIFA, VİDA HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATTI

FIFA, Hırvatistan A Milli Futbol Takımı savunma oyuncusu Domagoj Vida hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, Beşiktaş'ta da forma giyen Hırvat futbolcu Vida'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası kapsamında dün akşam oynanan Rusya karşılaşmasının ardından yayımlanan görüntüde "Ukrayna'yı öven söylemler" kullandığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Rusya'ya penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayarak yarı finale yükselen Hırvatistan oyuncularının dün akşam yaptıkları kutlama sırasında Vida'nın, "Zafer Ukrayna'nın" (Glory to Ukraine) sözlerini kullanması nedeniyle soruşturma altına alındığı kaydedilen açıklamada, Hırvat oyuncunun yanında eski milli futbolcu Ognjen Vukovejic'in de bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, görüntünün inceleme altına alındığı ifade edilirken, Vida'nın "provokasyon" yaptığı gerekçesiyle iki maç ve en az 5 bin İsviçre frangı para cezası alabileceği bildirildi.

Vida ise FIFA'nın açıklamasının ardından, galibiyetin Hırvatistan adına kazanıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Siyasi bir durum yok. Görüntü şaka amaçlıydı. Ukrayna'da Dynamo Kyiv forması giydiğim zamanlardan çok arkadaşım var. Başka da bir niyetim yoktu. Rusya halkını seviyorum. Şakaydı."

Hırvatistan medyasında yer alan haberlerde de "Vida, görüntüde kullandığı mesaj yüzünden Dünya Kupası'na veda mı edecek?" ifadesi kullanıldı.

"DÜNYA KUPASI BİTTİ, AVRUPA ŞAMPİYONASI BAŞLIYOR"

21. FIFA Dünya Kupası'nda 1934, 1966, 1982 ve 2006'dan sonra 5. kez yarı finalistlerin tamamı Avrupa takımlarından oluştu.

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki çeyrek finaller sonucu, turnuva adeta Avrupa Şampiyonası'na dönüştü.

Fransa Milli Takımı, Uruguay'ı 2-0 yenerek ilk yarı finalist oldu. Tarihinde 6. kez yarı finale çıkan Fransa, Almanya (13), Brezilya (11) ve İtalya'dan (8) sonra bunu başaran 4. takım olarak kayıtlara geçti.

Kupanın favorilerinden Brezilya'yı 2-1'lik skorla turnuvanın dışına iten Belçika, yenilmezlik serisini 24 karşılaşmaya çıkardı. Belçika böylece 1986'dan sonra bir kere daha son 4 takım arasına girdi.

İngiltere de uzun yıllar süren yarı final hasretine son verdi. İsveç'i 2-0 mağlup eden İngiltere, 1966 ve 1990'dan sonra 3. defa adını yarı finale yazdırdı.

Hırvatistan ise 5. kez katıldığı Dünya Kupası'nda 2. defa son 4'e kalmayı başardı. Normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 tamamlanan maçta, ev sahibi Rusya'ya penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayan Hırvatistan, ilk deneyimi olan Fransa 1998'deki 3'üncülüğünden bu yana ilk defa yarı finale çıktı.

21. TURNUVADA 5. KEZ YAŞANIYOR

Bu sonuçlarla 21'incisi düzenlenen Dünya Kupası'nda 1934, 1966, 1982 ve 2006'dan sonra 5. defa yarı finalistlerin tamamı Avrupa kıtasından çıktı. Bu 5 turnuvanın da Avrupa ülkelerinin ev sahipliğinde düzenlenmesi dikkati çekti.

Önceki 20 turnuvanın finalinde Güney Amerika'ya 11-9 üstünlüğü bulunan Avrupa, şampiyonluk sayısını 12'ye çıkarmayı garantiledi.

Avrupa takımlarının yarı final oynadığı turnuvalar şöyle:

Yıl Ev sahibi Şampiyon Finalist 3'üncü 4'üncü 1934 İtalya İtalya Çekoslovakya Almanya Avusturya 1966 İngiltere İngiltere Batı Almanya Portekiz Sovyetler Birliği 1982 İspanya İtalya Batı Almanya Polonya Fransa 2006 Almanya İtalya Fransa Almanya Portekiz 2018 Rusya Yarı finalistler Fransa Belçika Hırvatistan İngiltere