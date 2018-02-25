Futbol tarihinde bir ilk için geri sayım başladı. Futbolun en güzel turnuvası Dünya Kupası, 2022’de ilk kez Ortadoğu’da, Katar’da düzenlenecek. Fakat sanılanın aksine Katarlılar bu Dünya Kupası’nı bir sonuç değil, bir başlangıç olarak görüyor. Her yıl sayısız spor etkinliğinin düzenlendiği bu küçük ülke, 2030 vizyonuna ulaşmaya çalışırken spor kültürünü de ileri götürmeye çabalıyor. Katar Ulusal Spor Günü’nde spor kültürünün gelişim çabalarına tanıklık ederken Dünya Kupası hazırlıklarını yakından inceledik. İşte Ortadoğu’nun yükselen yıldızı Doha’dan spor manzaraları... HT Pazar'dan Ahmet Selim Kul'un haberi...

Ulusal Spor Günü’nde işçiler de Aspire Alanı’nda yer alan ve kendileri için hazırlanan spor aktivitelerine katılarak eğlenceli bir gün geçirdi.

Her yıl 13 Şubat’ta kutlanan Katar Ulusal Spor Günü resmi tatil ilan edilmiş. Üstelik bugün resmi törenlerle değil, spor aktiviteleriyle kutlanıyor. Katar’da yaşayanların büyük bir kısmı kendileri için düzenlenen etkinliklere katılıyor. Buluşma adresi ise Katar’ın spor merkezi Aspire alanı. Burada pek çok branşta spor eğitimi alabileceğiniz akademi, kadınlar için özel aktivite alanları, büyük bir otel, devasa bir park, Dünya Kupası’nın oynanacağı statlardan biri ve önemli bir spor hastanesi bulunuyor. Otoyollar, havaalanları, limanlar ve hastaneler gibi birçok alana yatırım yapan Katar, Dünya Kupası hazırlıklarına 200 milyar dolardan fazla harcamış olacak. Katar Maliye Bakanı Ali Şerif El-Emadi “2022 FIFA Dünya Kupası’nın altyapı yatırımları için haftada yaklaşık 500 milyon dolar harcıyoruz. Bu harcamalar, Dünya Kupası’na tam anlamıyla hazır olabilmek için 3-4 yıl daha böyle devam edecek” diyor.

Katar, sporda yükselmeye epey niyetli. İşe kendi yeteneklerini keşfetmekle başlamışlar. Aspire Akademi kurmuşlar. Genç yetenekleri en üst seviye sporcular haline getirmeyi amaçlayan akademide, 24 spor sahası ve eğitim için yurtdışından getirilmiş pek çok hoca bulunuyor. 2.2 milyon nüfusa sahip Katar Devleti, hiçbir yeteneği kaçırmamak için her yıl 3 bin Katarlı gencin spora yatkınlığını, varsa hangi sporda iyi olduğunu tespit ediyor. Ve her yıl 60 genç bu akademiye dahil oluyor.

BİR GÜNDE 3 MAÇ İZLENEBİLECEK

Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası, dünya için yeni bir deneyim olacak. Hazırlıkların merkezindeki Teslimat ve Miras Üst Komitesi, hedeflerinin “Olimpik ruhla dünya kupası yapmak” olduğunu ifade ediyor. Özellikle diğer dünya kupalarının aksine seyircilerin bir gün içinde 3 maç izleyebilmesi amaçlanıyor. Yani ‘Katar 2022’, klasik bir Dünya Kupası’ndan ziyade, olimpiyatlara benzeyecek. Metro ve tramvay projesiyle insanlar bütün statlara dakikalar içerisinde ulaşabilecek. Ayrıca ulaşım ücretsiz shuttle ve deniz taksilerle sağlanacak. Katar, yüzölçümü açısından bugüne kadar Dünya Kupası düzenlenen en küçük ülke olacak ve tüm statlar 60 kilometre çaplı bir çemberin içerisinde yer alacak.

200 milyar dolar Dünya Kupası hazırlıkları için Katar’ın harcayacağı para. Altyapı yatırımları ise haftada 500 milyon doları buluyor.

Gezimiz sırasında çok tartışılan “Dünya Kupası’ndan sonra bu dev statlara ne olacak?” sorusunun yanıtı da verildi. Ras Abu Aboud ve henüz açıklanmayan finalin oynayacağı stattaki malzemelerin tamamı ihtiyacı olan ülkelere gönderilecek. Khalifa Stadyumu ise dokunulmadan kalan tek stat olacak.

Katarlılar, Dünya Kupası’nın tüm bölgenin kupası olduğunu düşünerek 2022 taştan dünya haritası yaptı.

ÇÖLDE KONAKLAMA DENEYİMİ

Katar’da çok fazla otel var fakat yine de konaklama sorununu çözmek için dev cruise gemileri getirilecek. Çölde ilginç bir deneyim yaşamak isteyenler için kamp alanları kurulacak. Katarlılar, 2022 Dünya Kupası sadece Katar’ın değil ülkemiz dahil, tüm bölgenin Dünya Kupası olduğunu düşünüyor. 2 yıl önce Teslimat ve Miras Üst Komitesi Genel Sekreter Vekili Nasser Al Khater ile yaptığım, HTSpor’da yayınlanan röportajda “Bu Dünya Kupası aynı zamanda Türkiye’nin de Dünya Kupası” ifadesini kullanmıştı. Bunun sıradan bir demeç değil, turnuvanın genel fikri olduğunu görmek bize iyi geldi.

SÜRÜCÜSÜZ HIZLI METRO

Katar’da metro ve tramvayın 2020’de açılması hedefleniyor. Temel hedefi Dünya Kupası gibi gözükse de aslında Katar’ın ciddi bir trafik sıkıntısı var. Katarlı kadın mühendislerden aldığımız bilgiye göre metrolarda ‘business sınıfı’, sadece kadın ve çocukların girebileceği ‘aile sınıfı’ ve herkesin girebileceği ‘toplum sınıfı’ olacakmış. Ayrıca Katarlılar dünyanın sürücüsüz en hızlı metrosunu hizmete sunmaya hazırlanıyor.

NARGİLE VERMEK YASAK

Katarlılar ülkeyi hızlı şekilde bir spor ülkesi yapabilmek için çalışıyor. Turizmin kalbi olan Souq Waqif, Pearl gibi bölgelerde nargile içebileceğiniz mekân bulmak mümkün değil. Üstelik nargile yasak değil, tamamen gönüllü bir uygulama.

Çocuklara metroyu sevdirmek için oyun alanı ve eğitim merkezi de açılıyor.

16 ülkeden doktor var

Sadece sporculara hizmet veren ve bu alanda uzmanlaşmaya çalışan hastane, hem FIFA hem de Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nden sertifika alabilen dünyadaki 4 hastaneden biri. Son teknolojiyle donatılmış ve 16 ülkeden kendi alanlarında uzman doktorların yer aldığı hastanede Katarlı genç doktorlar da staj yapma ve çalışma imkânı yakalıyor.

Katar’daki sporcu hastanesinde sporculara özel ayakkabı tasarlayan imalathane de var.

CÜNEYT ÇAKIR’IN AYAKKABISI BURADA YAPILDI

Katar’daki bütün sporcular ve spor kulüplerinin sağlık hizmetlerini yürüten hastane dünyaca ünlü pek çok sporcuya da hizmet vermiş. En dikkat çekici hizmetlerinden biri de sporcuya özel ayakkabı imalathanesi... En iyi performans gösteren ayakkabıyı tasarlayan imalathaneden 2018’de Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda görev yapacak tüm hakemler de faydalanmış. Yani Cüneyt Çakır ve yardımcılarının giyeceği ayakkabı da burada son model teknolojiyle tasarlandı.

Hastane özel şartlarda kamp yapma imkânı da sunuyor. Normal antrenman alanlarının yer aldığı Aspire alanı deniz seviyesinde. Fakat hastanenin içinde 25 özel odada, özel teknolojiler sayesinde 5 bin metreye varan yüksek rakım etkisi yaratılabiliyor.

İş güvenliğinde hassaslar

Katar’daki Dünya Kupası hazırlıkları çerçevesinde en çok merak ettiğim konu, bir dönem çok büyük tartışmalara yol açan işçilerin güvenliğiydi. Hindistan, Filipinler, Pakistan, Bangladeş, Lübnan gibi ülkelerden gelen işçilerin hem çalışma şartlarının hem de iş güvenliği kriterlerinin yeterli olmadığı iddia edilmiş ve uluslararası medyada Katar aleyhine yayınlar yapılmıştı. Elbette ki Katarlı yetkililer işçiler için özel yapılmış olan “Labor City”yi (İşçi Şehri) gezerken bize pozitif taraftarını anlatacaktı. Gerçeği görmek için tur dışına çıkıp işçilerle konuşmak gerekiyordu. Zor olmadı... Konuştuğum işçiler, ülkelerinden 5 kat fazla kazandıklarını ve hayatlarından memnun olduklarını söyledi. Orada çalışan bir Türk mühendis de iş güvenliği konusunun katı olduğunu anlattı. Kasklarını takmadıklarında dahi alarmlar çalıyormuş.