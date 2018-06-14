Dünya kupası maçları hangi kanalda

Ev sahipliğini Rusya'nın yaptığı FIFA Dünya Kupası 2018' in başlamasına sadece 1 gün kaldı! İlk olarak 1930 yılında başlama vuruşu yapılan Dünya Kupası'na savaşlar sebebi ile bir dönem ara verilmişti. Dünya Kupası'nı 4 kez kazanan İtalya 2018 Dünya Kupası'na elemelerde elenerek katılamamıştı. Turnuvaya dahil bütün bilgiler HTSpor'da!

DÜNYA KUPASI

FIFA Dünya Kupası, uluslararası alanda futboldan sorumlu en üst düzey yönetim organı olan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) üyesi ülkelerin erkek millî takımlarının katılabildiği uluslararası futbol turnuvası. 1930'daki ilk turnuvadan beri, II. Dünya Savaşı sebebiyle gerçekleştirilemeyen 1942 ve 1946 yılları dışında dört yılda bir düzenlenmektedir.

Turnuvanın geçerli statüsünde, turnuva öncesindeki üç yıl boyunca süren eleme aşaması vardır. Günümüz itibarıyla FIFA üyesi 211 ülkenin katılabileceği elemeleri geçmeyi başaran takımlar, FIFA Dünya Kupası Finalleri adını taşıyan final aşamasında mücadele eder. Finallerde, o yılın turnuvasına ev sahipliği yapmasından ötürü eleme oynamaksızın direkt olarak katılan ev sahibi ülke veya ülkelerle birlikte toplamda 32 millî takım yer alır. Dörder takımdan oluşan sekiz gruba ayrılan katılımcılar, bu ilk aşamada grubundaki diğer takımlarla birer maç yaptıkları birinci turda yarışır. Grupları ilk iki sırada tamamlayan takımlar, tek maçlı eliminasyon sistemiyle gerçekleştirilen ikinci aşamaya geçer. Final maçını kazanan takım şampiyon olurken üçüncü takımı belirleme amacıyla yarı finalde kaybedenler arasında bir üçüncülük maçı oynanır.

Günümüze kadar düzenlenmiş olan toplam 20 turnuvada 8 farklı takım şampiyonluğa ulaşmıştır. Her turnuvaya katılmış olan tek takım konumundaki Brezilya, kazandığı beş şampiyonluk ile kupanın en başarılı takımıdır. İtalya ve Almanya dörder; Arjantin ve Uruguay ikişer; İngiltere, Fransa ve İspanya ise birer şampiyonluk kazanmıştır. Son şampiyon, 2014'teki turnuvada şampiyon olan Almanya'dır. Günümüzde, Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası elemeleri sürmektedir.

DÜNYA KUPASINA KATILACAK TAKIMLAR

1. Fransa

2. İspanya

3. Brezilya

4. Almanya

5. İngiltere

6. Belçika

7. Arjantin

8. Portekiz

9. Uruguay

10. Hırvatistan

11. Senegal

12. Polonya

13. Sırbistan

14. Danimarka

15. Kolombiya

16. İsviçre

17. Mısır

18. Rusya

19. Meksika

20. Nijerya

21. Fas

22. İsveç

23. Güney Kore

24. İzlanda

25. Japonya

26. Tunus

27. Avustralya

28. İran

29. Kosta Rika

30. Peru

31. Suudi Arabistan

32. Panam

DÜNYA KUPASINA KATILAN TAKIMLARIN PİYASA DEĞERLERİ

Dünya Kupası 2018'in piyasa değeri en pahalı takımı 1.08 milyar € ile Fransa.

DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ VE DÜNYA KUPASI HANGİ KANALDA?

14 Haziran Perşembe- Rusya - Suudi Arabistan 18:00 TRT 1, TRT 4K

15 Haziran Cuma- Mısır- Uruguay 15:00 TRT 1, TRT 4K

15 Haziran Cuma- Portekiz - İspanya 18:00 TRT 1, TRT 4K

15 Haziran Cuma- Fas - İran 21:00 TRT 1, TRT 4K



16 Haziran Cumartesi- Fransa - Avustralya 13:00 TRT 1, TRT 4K



16 Haziran Cumartesi- Peru - Danimarka 16:00 TRT 1, TRT 4K



16 Haziran Cumartesi- Arjantin - İzlanda 19:00 TRT 1, TRT 4K



16 Haziran Cumartesi- Hırvatistan - Nijerya 22:00 TRT 1, TRT 4K



17 Haziran Pazar- Brezilya - İsviçre 15:00 TRT 1, TRT 4K



17 Haziran Pazar- Kosta Rika - Sırbistan 18:00 TRT 1, TRT 4K



17 Haziran Pazar- Almanya - Meksika 21:00 TRT 1, TRT 4K



18 Haziran Pazartesi- İsveç - Güney Kore 15:00 TRT 1, TRT 4K

18 Haziran Pazartesi- Belçika - Panama 18:00 TRT 1, TRT 4K



18 Haziran Pazartesi- Tunus - İzlanda 21:00 TRT 1, TRT 4K



19 Haziran Salı- Polonya - Senegal 15:00 TRT 1, TRT 4K

19 Haziran Salı- Kolombiya - Japonya 18:00 TRT 1, TRT 4K



19 Haziran Salı- Rusya - Mısır 21:00 TRT 1, TRT 4K



20 Haziran Çarşamba- Uruguay - Suudi Arabistan 15:00 TRT 1, TRT 4K



20 Haziran Çarşamba- Portekiz - Fas 18:00 TRT 1, TRT 4K



20 Haziran Çarşamba- İran - İspanya 21:00 TRT 1, TRT 4K



21 Haziran Perşembe- Fransa - Peru 15:00 TRT 1, TRT 4K



21 Haziran Perşembe- Danimarka - Avustralya 18:00 TRT 1, TRT 4K

21 Haziran Perşembe- Arjantin - Hırvatistan 21:00 TRT 1, TRT 4K



22 Haziran Cuma- Nijerya - İzlanda 15:00 TRT 1, TRT 4K



22 Haziran Cuma- Brezilya - Kosta Rika 18:00 TRT 1, TRT 4K



22 Haziran Cuma- Sıbistan - İsviçre 21:00 TRT 1, TRT 4K



23 Haziran Cumartesi- Almanya - İsveç 15:00 TRT 1, TRT 4K



23 Haziran Cumartesi- Güney Kore - Meksika 18:00 TRT 1, TRT 4K



23 Haziran Cumartesi- Belçika - Tunus 21:00 TRT 1, TRT 4K



24 Haziran Pazar- İngiltere - Panama 15:00 TRT 1, TRT 4K



24 Haziran Pazar- Polonya - Kolombiya 18:00 TRT 1, TRT 4K



24 Haziran Pazar- Japonya - Senegal 21:00 TRT 1, TRT 4K

25 Haziran Pazartesi- Uruguay - Rusya 17:00 TRT 1, TRT 4K



25 Haziran Pazartesi- Suudi Arabistan - Mısır 17:00 TRT SPOR



25 Haziran Pazartesi- İran - Portekiz 21:00 TRT SPOR



25 Haziran Pazartesi- İspanya - Fas 21:00 TRT 1, TRT 4K



26 Haziran Salı- Danimarka - Fransa 17:00 TRT 1, TRT 4K



26 Haziran Salı- Avustralya - Peru 17:00 TRT SPOR



26 Haziran Salı- Nijerya - Arjantin 21:00 TRT SPOR



26 Haziran Salı- İzlanda - Hırvatistan 21:00 TRT 1, TRT 4K



27 Haziran Çarşamba- Güney Kore - Almanya 17:00 TRT 1, TRT 4K



27 Haziran Çarşamba- Meksika - İsveç 17:00 TRT SPOR

27 Haziran Çarşamba- Sırbistan - Brezilya 21:00 TRT 1, TRT 4K



27 Haziran Çarşamba- İsviçre - Kosta Rika 21:00 TRT SPOR



28 Haziran Perşembe- Senegal - Kolombiya 17:00 TRT SPOR



28 Haziran Perşembe- Japonya - Polonya 17:00 TRT 1, TRT 4K



28 Haziran Perşembe- İngiltere - Belçika 21:00 TRT 1, TRT 4K



28 Haziran Perşembe- Panama - Tunus 21:00 TRT SPOR

DÜNYA KUPASINA DAİR...

En Çok Kim Kazandı?

Dünya Kupasını 5 (beş) kez ile Brezilya kazandı.

Dünya Kupasında En Çok Gol Atanlar

Dünya Kupası'nın en golcü oyuncusu katıldığı turnuvalarda attığı 16 (onaltı) gol ile Alman milli takım oyuncu Miroslav Klose oldu.

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