Dünya kupasında heyecan final ve elemelere yaklaştıkça daha da artıyor! Futbol severlerin 4 yılda 1 kavuştuğu Dünya kupasında grup aşamalarının son maçları oynanıyor. Grup liderlerinin grup ikincileri ile karşılaşması gruplardaki ateşi daha da alevlendiriyor. Turnuvaya veda edecek takımların bir çoğu belli olurken, turnuva kaderi son maça kalan takımlar son oyunlarını oynayacak. Peki bu maçlar saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte Dünya kupasında bugünün detayları...

26 HAZİRAN DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI!

17:00

FRANSA - DANİMARKA

PERU-AVUSTURALYA

C GRUBU PUAN DURUMU

21:00

NİJERYA - ARJANTİN

İZLANDA - HIRVATİSTAN

D GRUBU PUAN DURUMU

TURNUVA GOL KRALLIĞI

TURNUVA ASİST KRALLIĞI