2018 Dünya Kupası, sürpriz sonuçlarla başladı! İşte Dünya Kupası tahminleri

Dünya Kupası maçları nefesleri kesiyor! Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda ilk dört gün geride kalırken turnuvanın favorisi olarak gösterilen Arjantin, Almanya ve Brezilya, aldıkları sonuçlarla tüm futbolseverleri ve otoriteleri şaşırttı! Arjantin, Lionel Messi'nin penaltı kaçırdığı mücadelede İzlanda'yla 1-1 berabere kalırken son şampiyon Almanya, Meksika'ya 1-0 yenildi. 2014'teki ağır yenilgiyi unutturmak isteyen Brezilya ise İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Durum böyle olunca Dünya Kupası'nın favorisi olup olmadığı tartışılmaya başlandı. 2018 Dünya Kupası'nı kazanacak olan ülke yapay zeka tarafından açıklandı! İşte olasılıkları en ince detayına kadar hesaplayan makinenin Dünya Kupası tahminleri...