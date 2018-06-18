Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası'nda dördüncü gün de geride kaldı. Turnuva öncesinde favori olarak gösterilen Portekiz, İspanya, Arjantin, Almanya, Brezilya ve Fransa sahne aldı.
Portekiz ile İspanya, 3-3 berabere kalırken Fransa, Avustralya karşısında zorlansa da 2-1'lik galibiyete uzanmasını bildi. Ancak diğer favorilerin durumları böyle olmadı.
Arjantin, Dünya Kupası'na ilk kez katılan İzlanda karşısında ecel terleri döktü, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Lionel Messi'nin performansı soru işaretlerini beraberinde getirdi!
F Grubu'nda ise Meksika, kupanın son sahibi Almanya ile oynadığı maçı, Lozano'nun golüyle 1-0 kazandı. Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in ilk 11'de sahaya çıktığı Almanya Milli Takımı, 1986 Dünya Kupası'ndan beri ilk defa turnuvaya galibiyetle başlayamadı.
Şampiyonluk favorilerinden Brezilya, E Grubu karşılaşmasında İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Brezilya'nın golü Coutinho, İsviçre'nin golü de Zuber'den geldi.
Brezilya, 1978 FIFA Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez turnuvadaki açılış maçını kazanamadı. Hal böyle olunca sosyal medyada 2018 Dünya Kupası için "Lanetli Kupa" yorumları yapılmaya başlandı. Otoritelerin yanıldığı turnuvanın sonuçlarını ise yapay zeka tahmin ediyor!
2010 Dünya Kupası’nda Kahin Paul isimli bir ahtapot, Dünya Kupası sonuçlarını önüne konulan ülke bayrakları arasından tercih yaparak sonuçları doğru şekilde bilmişti. Onun yokluğunda bu açığı yapay zeka kapatıyor.
Unanimous A.I. isimli yapay zeka, Rusya'nın en sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nı kimin kazanacağına dair sonuçları açıklayan programlar kervanına katıldı. Super Bowl turnuvasının sonuçlarını doğru bilen yapay zeka kupaya uzanacak takımların oranlarını açıkladı.
NTV'de yer alan habere göre sonuçlar, kupayı kazanması en muhtemel ülke yüzde 20.39 ile Almanya'yı gösterdi.
Almanya'yı takip eden Brezilya'nın oranı yüzde 18.95. Finale çıkması beklenen iki takım da Brezilya ve Fransa. Üçüncü sırada yer alan İspanya'nın oranı ise yüzde 14.61.
Goldman Sachs, yapay zeka kullanarak Dünya Kupası'nda hangi ülkenin kupaya uzanacağını belirledi.
Ev sahibi Rusya'nın Suudi Arabistan ile yaptğı maç ile start alan turnuva için yapay zeka oldukça detaylı bir rapor hazırladı.
Söz konusu rapora göre, rakiplerini eleyerek finale çıkmaya hak kazanacak iki ülke Brezilya ve Almanya olacak.
Almanya çeyrek finalde İngiltere'yi, yarı finalde ise komşu Portekiz'i turnuvanın dışında bırakacak.
Brezilya ise çeyrek finalde Belçika'yı, yarı finalde ise Fransa'yı turnuvanın dışında bırakarak finale yükselecek.
Aynı rapora göre, finalden istediği skor ile ayrılıp kupaya uzanacak ekip ise Brezilya olacak.
Yapay zekaya göre, Almanya ve Brezilya arasında oynanacak olan final mücadelesi 2-1'lik skor ile bitecek.
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