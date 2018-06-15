2018 FIFA Dünya Kupası heyecanı başladı. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ve Rusya'nın ev sahipliğini üstlendiği Dünya Kupası'nda ilk karşılaşma dün oynandı. Rusya ile Suudi Arabistan arasında oynanan karşılaşmada Rusya 5-0'lık galibiyetle sahadan mutlu ayrıldı. Öte yandan Dünya Kupası bugün oynanacak 3 karşılaşma ile devam edecek. Peki, Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var? Hangi maç, hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

DÜNYA KUPASI'NDA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

A GRUBU

Uruguay - Mısır 15:00, TRT 1

B GRUBU

Fas - İran 18.00, TRT 1

Portekiz - İspanya, 21.00 TRT 1

PORTEKİZ İLE İSPANYA 36. RANDEVUDA

Portekiz ile İspanya, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda yarın oynayacakları B Grubu mücadelesi ile tarihlerinde 36. kez karşı karşıya gelecek.

Soçi şehrindeki Fisht Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.

Rekabette İspanya üstün

İki ülke A milli futbol takımları arasında bugüne dek yapılan 35 maçın 16'sını İspanya kazanırken, Portekiz 6 müsabakada sahadan mutlu ayrıldı. Rekabette 13 mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Bu maçlarda İspanya'nın 72 golüne, Portekiz 41 golle yanıt verebildi.

Portekiz ve İspanya, Dünya Kupası'nda daha önce yalnızca 1 kez karşı karşıya geldi. 2010'da Güney Afrika'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın son 16 turu mücadelesinde kazanan taraf, 1-0'lık sonuçla İspanya olmuştu. O maçta İspanyollara galibiyeti getiren golü 63. dakikada David Villa atmıştı.

97 yıllık köklü rekabet

İki ülke A milli futbol takımları arasındaki 97 yıllık köklü rekabette ilk maç, 18 Aralık 1921'de Madrid'de oynandı.

Madrid'deki özel maçı kazanan, 3-1'lik sonuçla ev sahibi ekip oldu.

Portekiz ve İspanya arasındaki rekabette en farklı galibiyeti İspanya, 9-0'lık sonuçla aldı. 11 Mart 1934'te Madrid'de oynanan Dünya Kupası elemeleri maçında İspanya, ilk yarısını 3-0 önde kapattığı mücadeleyi 9-0 kazanmayı başardı.

Portekiz, güçlü rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini ise 17 Kasım 2010'da Lizbon'da oynanan hazırlık maçını 4-0 kazanarak elde etti.

Portekiz ilk 15 maçı kazanamadı

İki komşu ülke arasındaki köklü rekabette Portekiz, ilk 15 maçta galibiyet yüzü göremedi.

1921'de başlayan rekabette Portekiz, ilk galibiyetini 26 yıl sonra 1947'de elde etti. Lizbon'da oynanan rekabetteki 16. maçı Portekiz 4-1 kazanarak şanssızlığını kırdı.

Son maç 2012'de

Portekiz ve İspanya, son olarak 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın yarı finalinde karşılaştı.

Donetsk'te oynanan, 90 dakikası ve uzatma bölümleri 0-0 sona eren maçta İspanya, rakibini penaltı atışları sonunda 4-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Final maçında da İtalya'yı 4-0 yenen İspanya, Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Portekiz son Avrupa şampiyonu

Cristiano Ronaldo'nun önderliğindeki Portekiz, Dünya Kupası'na son Avrupa şampiyonu unvanı ile geliyor.

Portekiz, 2016'da final maçında ev sahibi Fransa'yı uzatmalarda Eder'in attığı golle mağlup ederek tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

İspanya ise Güney Afrika'nın ev sahipliği yaptığı 2010 Dünya Kupası'nda finalde Hollanda'yı mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.

Dünya Kupası'na 15. kez katılan İspanya, FIFA dünya sıralamasında 8. basamakta bulunuyor.

Son 5'i üst üste toplamda 7. kez Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren Portekiz ise dünya sıralamasında 4. basamakta yer alıyor.

MISIR İLE URUGUAY İLK KEZ RESMİ MAÇTA KARŞILAŞACAK

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda A Grubu'nda mücadele eden Mısır ile Uruguay, yarın tarihlerinde ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek.

Ekaterinburg'daki 35 bin kişi kapasiteli Ekaterinburg Arena'da oynanacak mücadele TSİ 15.00'te başlayacak.

Hazırlık maçını Uruguay kazandı

Daha önce resmi bir maçta karşı karşıya gelmeyen iki ülke A milli futbol takımlarının yaptığı tek özel karşılaşmayı Uruguay kazandı.

Mısır ile Uruguay, 16 Ağustos 2006'da İskenderiye'de özel maçta karşılaştı. Güney Amerika ekibi, bu karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Uruguay'a bu karşılaşmada galibiyeti getiren golleri, 67. dakikada Diego Godin ve 77. dakikada uzun bir süre Türkiye'de de forma giyen El Saka kendi kalesine attı.

Uruguay, 52. maçına çıkacak

Dünya kupalarının en tecrübeli milli takımlarından olan Uruguay, 13. kez finallerde mücadele edecek.

Dünya Kupası'nı ev sahibi olduğu 1930 ve Brezilya'da düzenlenen 1950'de iki kez kazanan Uruguay, toplam 51 maç oynadı. Bu karşılaşmaların 20'sini kazanan Uruguay, 12 kez berabere kaldı, 19 defa da sahadan yenik ayrıldı. Güney Amerika ekibi, 80 gol atıp, kalesinde 71 gol gördü.

Mısır 28 yıl sonra Dünya Kupası'nda

Mısır ise Rusya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyona katılma hakkını elde ederek 28 yıllık özlemini sona erdirdi.

İkinci kez Dünya Kupası'nda yer alan Arap temsilcisi, daha önce oynadığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, galibiyet elde edemedi. Bu maçlarda 3 gol atan Mısır, kalesinde ise 6 gol gördü.

Uruguay, FIFA dünya sıralamasında 17. basamakta bulunurken, Mısır ise 46. sırada yer alıyor.

FAS İLE İRAN İLK KEZ KARŞI KARŞIYA

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda yer alan Fas ile İran, tarihlerinde ilk kez yarın karşı karşıya gelecek.

İki ülke A milli futbol takımları, daha önce hazırlık maçı da olmak üzere hiç karşılaşmamıştı.

B Grubu'nun ilk karşılaşması olan Fas-İran mücadelesi, Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak.

Fas ve İran'ın yer aldığı B Grubu'nda son Avrupa şampiyonu Portekiz ve 2010 Dünya Kupası'nın şampiyonu İspanya da yer alıyor.

İki takım da 5. kez Dünya Kupası'nda

Fas ve İran'ın Dünya Kupası'na katılma sayılarında eşitlik bulunuyor. İki takım da daha önce 4 kez Dünya Kupası'na katılma başarısını gösterdi.

Beşinci kez finallerde yer alan iki takım, geçmişte yalnızca Fransa'nın ev sahipliği yaptığı 1998 Dünya Kupası'na birlikte katılmıştı. Farklı gruplarda yer alan Fas ve İran, söz konusu turnuvada gruptan çıkmayı başaramamıştı.

Fas son 16 turunu gördü

Fas ve İran'ın Dünya Kupası geçmişlerine bakıldığında büyük başarıları görülmüyor.

Afrika elemelerinden gelen Fas, tarihinde yalnızca 1986'da Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçmişti. İngiltere, Portekiz ve Polonya'nın bulunduğu F Grubu'nu 4 puanla lider bitiren Fas, son 16 turunda ise o turnuvada finale yükselen Batı Almanya'ya 1-0 yenilerek elenmişti.

İran ise daha önce 4 kez yer aldığı grup aşamasından çıkmayı başaramadı.

Fas 13, İran 12 maça çıktı

İki takımın Dünya Kupası'nda oynadığı maçlara bakıldığında ise Fas 13, İran 12 kez sahaya çıktı.

Fas oynadığı 13 maçın 2'sini kazanırken, 4 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Arap ekibi, 12 gol atarken kalesinde de 18 gol gördü.

İran ise sahaya çıktığı 12 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Asya temsilcisi, bu maçlarda 7 gol atarken, kalesinde 22 gole engel olamadı.