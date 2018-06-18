2018 Dünya Kupası heyecanı tam gaz devam ediyor! Turnuvanın dört günü geride kalırken şampiyonluk için otoritelerin favorisi olan ülkeler de yeşil sahaya çıktı. Dünya Kupası'nda son şampiyonların açılış maçı fobisi Almanya ile devam etti. Son 5 kupada kupanın son sahibi olan takımlardan sadece Brezilya 2006 Dünya Kupası’na galibiyetle başlarken 2002’de Fransa, 2010’da İtalya, 2014’te İspanya ve dün de Almanya kazanamadı. Öte yandan Almanya, 7 Dünya Kupası’nın ardından açılış mücadelesinde galip gelemedi. Almanya, F Grubu’ndaki ilk maçında Meksika karşısında beklenmedik bir yenilgi aldı. Meksika, Panzerler’i tek golle devirerek şu ana kadar ki en büyük sürprize imza attı.

SÖNÜK SAMBA!

2014’te evinde yaşadığı hayal kırıklığını Rusya’da unutturmak isteyen Brezilya, turnuvaya beklenmedik bir puan kaybıyla başladı. E Grubu’ndaki ilk maçında İsviçre önünde öne geçse de yakalanan Sambacılar, 1 puanla yetinmek zorunda kaldı. Brezilya, maça etkili başladı. Barcelona’nın yıldız ismi Philippe Coutinho, 20. dakikadaki müthiş vuruşuyla takımını öne taşıdı: 1-0. Tite’nin öğrencileri daha sonra frene basarken karşılaşmanın ilk yarısı böyle noktalandı. İsviçre, ikinci devreye adeta golle girdi. 50’de Shaqiri’nin kullandığı kornerde bomboş durumda kafayı vuran Zuber, skora dengeyi getirdi: 1-1. 90+1’de Miranda’nın vuruşu da az farkla dışarı çıkarken mücadele 1-1 sona erdi. Dünya Kupası'nda heyecan bugün oynanacak 3 karşılaşma ile devam edecek. Peki, Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var? Hangi maç, hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

DÜNYA KUPASI'NDA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

F GRUBU

15:00 İsveç - Güney Kore, TRT 1

G GRUBU

18:00 Belçika - Panama, TRT 1

21:00 Tunus - İngiltere, TRT 1

GÜNÜN İLK MAÇI: İSVEÇ - GÜNEY KORE

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda İsveç ile Güney Kore, F Grubu'nda yapacakları maçla tarihlerinde 5. kez karşılaşacak.

İki ülke A milli futbol takımları arasındaki karşılaşma, Nizhny Novgorod şehrinde oynanacak. Şehir ile aynı adı taşıyan statta yapılacak müsabakanın başlama saati 15.00.

İSVEÇ'TEN 4 MAÇTA 17 GOL

İki takım arasında 1'i resmi, 3'ü özel geride kalan 4 maçta İsveç'in 2 galibiyeti bulunurken, 2 karşılaşma da beraberlikle sona erdi.

İsveç, Güney Kore ile oynadığı 4 maçta 17 gol attı. Güney Kore ise rakip fileleri 3 kez havalandırabildi.

İLK MAÇ 1948'DE

İsveç ile Güney Kore, ilk kez 1948'de İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı Yaz Olimpiyat Oyunları'nda karşı karşıya geldi.

Avrupa ekibi, ilk yarısını 4-0 önde tamamladığı çeyrek final mücadelesini 12-0 galip tamamlayarak, tarihi bir sonuç elde etti.

SON İKİ MAÇ BERABERE

İki ekip arasındaki ikinci maç ise tam 48 yıl sonra Güney Kore'de oynanan hazırlık karşılaşması oldu.

İsveç, deplasmanda oynadığı bu karşılaşmayı da 2-0 galip tamamlamayı başardı.

Rekabetteki son 2 maç ise beraberlikle sona erdi. 2005'te ABD'de oynanan hazırlık maçı 1-1, 2005'te Güney Kore'deki mücadele ise 2-2 sona erdi.



İSVEÇ, 12. KEZ

İsveç, oynayacağı mücadele ile 12. Dünya Kupası'na başlayacak. Avrupa ekibinin geride kalan 11 turnuvada elde ettiği en büyük başarı, 1950'de Brezilya'da düzenlenen organizasyonda kazandığı 3.'lük olarak kayıtlara geçti.

Dünya Kupası'na 12 yıl aradan sonra yeniden katılmayı başaran İsveç, dünya sıralamasında 24. basamakta yer alıyor. İsveç, turnuva tarihinde çıktığı 46 maçta 16 galibiyet, 13 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. Söz konusu karşılaşmalarda 74 gol atan İsveç, kalesinde 69 gol gördü.

GÜNEY KORE 10. KEZ DÜNYA KUPASI'NDA

Onuncu kez Dünya Kupası'na katılma hakkını elde eden Güney Kore, FIFA dünya sıralamasında 57. basamakta bulunuyor.

Güney Kore, Dünya Kupası tarihinde oynadığı 31 maçta 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı. Asya temsilcisi, daha önce katıldığı turnuvalardaki en iyi derecesini Japonya ile birlikte ev sahipliğini üstlendiği 2002 FIFA Dünya Kupası'nda elde etti.

Söz konusu organizasyonda yarı final oynayan ve üçüncülük müsabakasında Türkiye'ye yenilen Güney Kore, 2010'da da gruplardan çıkmayı başarmış, son 16 turunda elenmişti. Asya temsilcisi, 7 turnuvada ise grup aşamasını geçemedi.

PANAMA TARİH YAZMAK İSTİYOR

Dünya Kupası'na ilk kez katılma hakkı elde eden Panama, turnvuanın gizli favorisi olarak gösterilen Belçika ile karşı karşıya geliyor. Soçi şehrindeki Fisht Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati ise 18.00.

Dünya sıralamasında 3. basamakta yer alan Belçika, 13. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek.

Turnuva tarihindeki en büyük başarısı yarı final olan Belçika, Dünya Kupası'nda bugüne kadar 41 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 18 yenilgi alan Belçika, 52 gol attı, kalesinde ise 66 gol gördü.

Belçika'nın, Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu 1998 ile 2002'deki turnuvalarda forma giyen ve 5 gol atan Marc Wilmots.

PANAMA 55. SIRADA

Tarihi bir başarı elde ederek Dünya Kupası'na ilk kez katılan Panama, dünya sıralamasında 55. basamakta bulunuyor.

2014'te milli takımın başına getirilen 62 yaşındaki Kolombiyalı Hernan Dario Gomez yönetimindeki Panama, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler elemelerine 4. turdan başladı.

Jamaika, Kosta Rika, Haiti'nin bulunduğu B Grubu'nda yer alan Panama, 6 karşılaşma sonunda 3 galibiyet ve bir beraberlik alarak 10 puanla grubu ikinci bitirdi ve 5. tura yükseldi.

Panama, altı takımın bir grupta mücadele ettiği 5. turda, Meksika, Kosta Rika, Honduras, ABD ve Trinidad-Tobago ile yarıştı. 10 maçtan üçer galibiyet, mağlubiyet ve 4 beraberlikle ayrılan Panama, 13 puan toplayarak grubunu 3'üncü tamamladı ve tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nın yolunu tuttu.

TUNUS İLE İNGİLTERE, 20 YIL SONRA KARŞI KARŞIYA!

2018 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda Tunus ile İngiltere, karşılaşacak.

Volgograd şehrindeki Volgograd Arena'da oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.

Afrika temsilcisi Tunus ile Avrupa'nın güçlü ülkelerinden olan İngiltere, Rusya'da yapacakları maçla 3. kez karşılaşacak. İki ülke, bugüne kadar 1'i resmi 2 kez karşı karşıya geldi.

Geride kalan maçlarda İngiltere 1 galibiyet alırken, 1 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda İngiltere 3 gol atarken, Tunus 1 kez gol sevinci yaşadı.

İLK MAÇ 1990'DA

İki takımın rekabetindeki ilk maç, 1990'da Tunus'un başkenti Tunus'ta oynandı. Hazırlık maçı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

İkinci karşılaşma ise Fransa'nın ev sahipliği yaptığı 1998 FIFA Dünya Kupası'nda oynandı. G Grubu'nda yer alan Tunus ve İngiltere, karşı karşıya geldi. İngiltere, söz konusu maçı 43. dakikada Alan Shearer ve 89. dakikada Paul Scholes'un golleriyle 2-0 galip tamamladı.

İngiltere o grubu 6 puanla Romanya'nın gerisinde ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura çıkarken, Tunus ise 1 puanda kaldı ve turnuvaya veda etti.

İNGİLTERE 15. KEZ

Belçika ile grubun favorisi olarak gösterilen İngiltere, 15. Dünya Kupası'nı yaşayacak. İngilizler, 1966'da ev sahibi oldukları turnuvayı kazanarak dünya şampiyonu unvanını elde etmişti.

İngilizler, o günden sonra katıldıkları 9 turnuvada yarı finalden yukarısını göremedi. Dünya sıralamasında 12. basamakta bulunan İngiltere, organizasyon tarihinde çıktığı 62 maçta 26 galibiyet, 20 beraberlik ve 16 yenilgi aldı. Söz konusu müsabakalarda 79 gol atan İngiltere, kalesinde ise 56 gol gördü.

İngiltere'nin, Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu 1986 ve 1990'daki turnuvalarda 10 kez fileleri havalandıran Gary Lineker.

TUNUS 5. KEZ DÜNYA KUPASI'NDA

Beşinci kez Dünya Kupası'na katılma hakkını elde eden Tunus, FIFA dünya sıralamasında 21. basamakta bulunuyor.

Tunus, Dünya Kupası'nda oynadığı 12 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Tunus, katıldığı 4 Dünya Kupası'nda da gruptan çıkmayı başaramadı.

Afrika ekibinin turnuva tarihinde attığı 8 gol de farklı isimlerden geldi.