Dünya Kupası'nda Deutsche Welle muhabirine canlı yayında taciz

Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'nin (DW) İspanyolca Servisi muhabiri, Moskova'dan Dünya Kupası için yaptığı canlı yayın sırasında tacize uğradı.

Bir taraftar, yayın sırasında Kolombiyalı muhabir Julieth Gonzalez Theran'ın göğüslerini tuttu ve onu yanaklarından öptü.

Tacize rağmen yayınına devam eden Theran, daha sonra sosyal medyada olayı protesto etti.

2 saat yayın için hazırlık yaptıklarını belirten Theran, "Bu muameleyi hak etmiyoruz. Biz eşit derece değerli ve profesyoneliz" dedi ve ekledi:

"Bu taraftar canlı yayına geçmemizi fırsat bilip bunu yaptı. Yayından sonra baktım, gitmişti. Benim için bu münferit bir olay. Her zaman size saygılı davranan ve iltifatta bulunan taraftarlar var. Ama bu kez çok ileri gittiler" diye konuştu.

Deutsche Welle de, Saransk'ta Rusya-Suudi Arabistan maçı öncesinde meydana gelen olayla ilgili Twitter mesajında görüntüleri yayımladı ve olayla ilgili olarak "Saldırı ve küstahça bir taciz" ifadelerini kullandı.

'Feminist histeri'

Ancak Twitter'daki yorumda birçok kullanıcının olayı ciddiye almaması dikkat çekti.

Bir Twitter kullanıcısı taciz eleştirisini "feminist histeri" olarak tanımladı. Bazıları da öpücüğün bir "hoş geldin mesajı" ya da "iltifat" olarak algılanması gerektiğini' savundu.

DW sunucusu Cristina Cubas ise bu yorumlara Twitter'da "Bu komik değil. Yapılan bir saldırı" diye yanıt verdi.

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