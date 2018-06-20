Stadyumun panoramasını çekin
• Kamerayı açıp Panorama modunu seçin, deklanşör düğmesine basın ve kamerayı soldan sağa hareket ettirerek harika bir panorama çekin. Durmak istediğiniz yerde tekrar deklanşör düğmesine basabilirsiniz.
• Dikey panoramalar, mekandaki uzun ve büyük heykelleri çekmek için mükemmeldir. Kamera’yı açın, Panorama modunu seçin, telefonu yatay tutun ve kamerayı aşağıdan yukarıya doğru hareket ettirin.
Stadyum dolarken karşılaşma öncesi hızlı çekim video kaydı yapın
• Stadyumun nasıl dolduğunu yakalamak için telefonu elinizde tutarak stabilizasyon özelliğiyle hızlı çekim video kaydı yapın. Kamera’yı açın, hızlı çekimi seçin, kaydı başlatmak ve sonlandırmak için deklanşör düğmesine basın. iPhone, harika bir hızlı çekim video için doğru kareleri otomatik olarak seçer.
Maçın fotoğraflarını çekerken aksiyonu seri çekim moduyla yakalayın
• Art arda bir dizi fotoğraf çekmek için deklanşör düğmesine dokunun ve basılı tutun.
Arka plan ışığını kullanarak etkileyici çekimler yapın
• Odağı kilitleyin, pozlamayı ayarlayın, biraz atmosfer yaratın ve aksiyonu yakalayın.
Optik yakınlaştırma ile kadrajı ayarlayın
• Bir fotoğraf için doğru kadrajı yakalamak veya süjeye yaklaşmak için optik yakınlaştırmayı kullanabilirsiniz.
Portre moduyla alan derinliği efektli fotoğraflar veya selfie’ler çekin
• Portre moduyla arka planın profesyonelce flulaştırıldığı ve sizin ön planda olduğunuz, o hep çok istediğiniz fotoğrafı çekin.
iPhone X'un Portre moduyla çekim yapın
• Kamera’yı açın, Portre’yi seçin, fotoğrafı çekmek için deklanşör düğmesine basın.
Portrelerinizde stüdyo kalitesinde ışık efektleri elde edin
• Portre Işığı (Beta) özelliğiyle arka veya ön kamerayı kullanarak muhteşem portreler çekin. Kamera’yı açın, Portre’yi seçin, bir Portre Işığı efekti seçin
• Stüdyo Işığı: Süjenizin yüzünün aydınlık bir şekilde öne çıktığı temiz bir kompozisyon elde edilir.
• Kontur Işığı: Aydınlık ve karanlık alanlarla dramatik gölgeler yaratır.
• Sahne Işığı: Koyu siyah bir arka planda süjenizin yüzüne spot ışığı vuruyormuş gibi görünür.
• Sahne Işığı Mono: Sahne Işığı efektinin klasik siyah-beyaz versiyonudur.
Maça birlikte gittiğiniz kişileri anılarınız için kaydedin
• Zamanlayıcı ile bir grup fotoğrafı çekmek için Kamera’ya gidin, ön kameraya geçin, zamanlayıcı simgesine dokunun ve 3 saniyeye ayarlayın.
Tripod’unuz mu var? Fotoğraf çekerken Apple Watch’u uzaktan kumanda olarak kullanın
• Apple Watch’unuzdaki Kamera uygulamasını açın ve Watch ekranını vizör olarak kullanarak fotoğrafı çekin veya çekimden önce istediğiniz pozisyona yerleşebilmek için 3 saniyelik zamanlayıcı ayarlayın.
Optik yakınlaştırma kullanın
• Kamera uygulamasını açın ve optik yakınlaştırma için 2x’e dokunun. Dijital yakınlaştırmayı kullanmak için basılı tutarak yakınlaştırma katsayısını 10x’e getirin.
12 MP hareketli ve sesli çekimler için Live Photos ile fotoğraflarınıza hayat verin
• Live Photos özelliğini etkinleştirmek için Kamera’yı açın ve eşmerkezli dairelere dokunun. (Daireler sarıysa özellik açıktır.)
• Live Photo’ları oynatmak için çektiğiniz fotoğrafa dokunun ve basılı tutun.
Önemli pozisyonları ağır çekimle yakalayın
• Yere elinizden geldiği kadar yaklaşın, ağır çekim modunu seçin, başlangıç noktasını ayarlayın.
Selfie çekmek için ses düğmelerini kullanın
• Selfie çekmeye çalışırken en doğru açıyı mı yakalamaya çalışıyorsunuz? Deklanşör düğmesi yerine ses düğmelerini kullanarak çekim yapabilirsiniz.
iCloud Fotoğraf Paylaşımı ile çektiğiniz fotoğrafları paylaşın
• Dilediğiniz fotoğrafları seçerek paylaşılan bir fotoğraf oluşturun, paylaş simgesine dokunun, iCloud Fotoğraf Paylaşımı’na dokunun ve istediğiniz kişilerle paylaşmak için paylaşılan albümü seçin.
iCloud fotoğraf arşivi ile fotoğraflarınızı yedekleyin
• Karşılaşma sırasında çektiğiniz fotoğrafları, kaybolmaları ihtimaline karşı yedeklemek her zaman için iyi bir fikirdir. Ayarlar’a gidin, en başta göreceğiniz isminize dokunun, iCloud’a dokunun ve iCloud’a Yedekleme özelliğini etkinleştirin.
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