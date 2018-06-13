Derlenen bilgilere göre, 870 milyar rubleyi (yaklaşık 14 milyar dolar) aşması beklenen maliyetiyle hazırlıkları tamamlanan turnuva için her biri en az 45 bin kişi kapasiteli toplam 12 stadyum inşa veya restore edildi.



Kupaya hazırlık sürecini kapsayan 2013-2018'deki yatırım döneminde Rusya’nın GSYH'sine parasal olarak toplam 867 milyar rublelik büyüme eklendi. Uzmanlar, turizm ve altyapıdaki kalkınmanın da Rus ekonomisine gelecek 5 yıl içerisinde yıllık 150 ila 210 milyar rublelik ilave katkı sunmasını bekliyor.

Dünya Kupası hazırlıklarına yönelik çoğu inşaat ve turizm sektörlerinde olmak üzere toplam 220 bin kişi istihdam edilirken, gelecek 5 yıllık süreçte şampiyona sayesinde yılda ortalama 150 bin kişilik yeni istihdam alanı ve Rus hükümetine de yıllık 20 ila 30 milyar rublelik ilave vergi geliri sağlanması öngörülüyor.

Rus hükümeti tarafından yayınlanan değerlendirmelerde, 2013-2018 döneminde Dünya Kupası’na yönelik yatırımlar sayesinde Rus ekonomisinin yıllık yüzde 1 ilave büyüme kaydetmesi bekleniyor. Kupanın bir önceki ev sahibi Brezilya’nın ekonomisi Dünya Kupası sayesinde yıllık yüzde 0,55’lik ilave büyüme kaydetmişti.

Eski Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, bir süre önce yaptığı açıklamada, Dünya Kupası’na yönelik yatırımların olmaması halinde yaptırımlar nedeniyle zor günler geçiren ve ilk çeyrekte yüzde 1,1 büyüyen Rus ekonomisinin büyüme kaydetmeyi başaramayacağını söylemişti.

Turizm ve altyapıya milyarlarca dolarlık yatırım

Rusya’nın turnuvadaki en büyük kazançlarından biri turizm olacak. Turizm alanında ülke GSYH’sine bu yıl 121 milyar rublelik ilave gelir sağlaması beklenen Dünya Kupası sayesinde gelecek 5 yıl içerisinde de yıllık 40 ila 70 milyar rublelik kazanç elde edilmesi öngörülüyor.

Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak Moskova, St. Petersburg, Soçi, Yekaterinburg, Saransk, Rostov, Kazan, Kaliningrad, Samara, Volgagrad ve Nijniy Novgorod kentlerini ziyaret edecek yabancı turist sayısında yüzde 15’lik ve yerli turist sayısında yüzde 20-25’lik artış bekleniyor.

Uzmanlar, turizm gelirleri sayesinde turnuvanın düzenleneceği 14 Haziran ila 15 Temmuz tarihleri arasında Rus ekonomisinin büyüme hızında yüzde 2’lik ilave artış yaşanacağını belirtirken, bu dönemde Rusya’yı 1 milyondan fazla yabancı turistin ziyaret etmesi ve turistlerin turnuva boyunca toplamda 141 milyar rublelik harcama yapması öngörülüyor.

Rus ekonomistler, söz konusu harcamalar nedeniyle ülkede enflasyonun yüzde 0,2 ila 0,3 arasında artabileceğini ifade ederken, Rus rublesinin, kendisine yönelik artacak talep sayesinde dolar karşısında yüzde 2-3 değerleneceğine işaret ediyor.

Yatırım pastasından en çok faydalanan kalemlerin başında, 6,1 milyar dolarlık yatırımla altyapı, 3,5 milyar dolarla stadyum inşaatları ve 700 milyon dolarlık yatırımla konaklama geliyor.

Toplam yatırımların yarısından fazlası Rusya’nın federal bütçesi tarafından karşılanırken, Rusya’nın kupaya ev sahipliğini kazandığı 2010’dan bu yana söz konusu federal bütçe 12 defa güncellendi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir süre önce yaptığı açıklamada, "Çok para harcadık ve tüm bu altyapının sporun gelişmesine katkı yapmasını sağlamak zorundayız." ifadesini kullanmıştı.

MOODY'S, EKONOMİYE "SINIRLI KATKI" BEKLİYOR

Bu arada, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Dünya Kupası’nın Rus ekonomisine yapacağı katkıya temkinli yaklaşıyor.

Moody’s tarafından geçen ay yapılan açıklamada, Rus ekonomisinin büyüklüğüne işaret edilerek, "Rus ekonomisinin büyüklüğü ve Dünya Kupası’nın sınırlı süresi göz önünde bulundurulduğunda, turnuvanın ekonomik açıdan etkisinin sınırlı olacağı kanaatindeyiz." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, Rusya’daki gıda, konaklama, iletişim ve ulaştırma sektörlerinin kupadan geçici bir fayda sağlamasının beklendiği, turnuva nedeniyle Rusya’nın kurumsal sektörlerinde ise bir iyileşme öngörülmediği kaydedildi.

Rus inşaat şirketlerinin ise turnuvaya hazırlık döneminde sağlanabilecek etkilerden faydalandığı belirtilen açıklamada, "Moskova havalimanları ise yapılan düzenlemeler ve etkinlik sonrasında da artması beklenen yolcu akışıyla kupadan en çok faydalanacak kesimlerin başında geliyor." denildi.