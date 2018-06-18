Doğru planlamayla altyapıya yatırım yapıldığında nasıl bir sonuç alındığının en güzel örneği İzlanda...

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’na damga vuran ve çeyrek finale kadar yükselen Balıkçılar, turnuvanın en sempatik takımı olarak öne çıkmıştı. Taraftarıyla kenetlendiğinde her takıma kafa tutabilen bir ekip olduğunu gösteren İzlanda, tarihinde ilk kez yer aldığı Dünya Kupası’nda da kalitesini daha ilk maçtan gösterdi.

D Grubu’nda Arjantin’le karşılaşan Kuzey Avrupa ülkesi, Lionel Messi, Aguero ve Higuain gibi üst düzey ayaklara sahip olan rakibiyle 1-1 berabere kalarak gruptaki ilk puanını aldı. Mücadelenin ardından ‘Uzaylı Messi’nin etkisiz futbolu; mütevazı İzlanda’nın mücadeleci ruhu konuşulurken; ortaya çıkan bir istatistik Balıkçılar’ın başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. Brezilya’nın ardından Güney Amerika’nın en önemli futbol ülkesi olarak bilinen Arjantin’de toplam 331 bin 811 lisanslı

futbolcunun bulunduğu belirtildi.

Dünya futboluna sayısız yıldız kazandıran ve son olarak Lionel Messi gibi üst düzey bir yeteneğe sahip olan Tangocular, İzlanda karşısında bu yeteneklerin hiçbirini kullanamadı. Toplam nüfusu 330 bin İzlanda’da sergilediği müthiş mücadeleyle “Messi’leri yok ama yürekleri var” dedirtti.