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2018 Dünya Kupası'nda sloganlar belli oldu!

11.06.2018 - 11:24 | Güncelleme:

14 Haziran - 15 Temmuz 2018 tarihleri arasında Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'na katılan ülkelerin sloganları belli oldu. İşte 2018 Dünya Kupası sloganları...

  • 1 Dünya Kupası'nda sloganlar belli oldu! 2018 Dünya Kupası ne zaman başlıyor?
    1 | 32

    İRAN

    80 milyon insan, tek ulus, tek kalp atışı

  • 2 Dünya Kupası'nda sloganlar belli oldu! 2018 Dünya Kupası ne zaman başlıyor?
    2 | 32

    PERU

    Geri döndük, 30 milyon Perulu geliyor!

     

  • 3 Dünya Kupası'nda sloganlar belli oldu! 2018 Dünya Kupası ne zaman başlıyor?
    3 | 32

    DANİMARKA

    Beraber tarihe geçelim!

  • 4 Dünya Kupası'nda sloganlar belli oldu! 2018 Dünya Kupası ne zaman başlıyor?
    4 | 32

    SUUDİ ARABİSTAN

    Çöl şövalyeleri

  • 5 Dünya Kupası'nda sloganlar belli oldu! 2018 Dünya Kupası ne zaman başlıyor?
    5 | 32

    PANAMA

    Panama, 2 denizin kuvveti

  • 6 Dünya Kupası'nda sloganlar belli oldu! 2018 Dünya Kupası ne zaman başlıyor?
    6 | 32

    KOLOMBİYA

    Bir rüya, üç renk ve 50 milyon yürek, haydi!

  • 7 Dünya Kupası'nda sloganlar belli oldu! 2018 Dünya Kupası ne zaman başlıyor?
    7 | 32

    İSVEÇ

    Hep beraber İsveç için

  • 8 Dünya Kupası'nda sloganlar belli oldu! 2018 Dünya Kupası ne zaman başlıyor?
    8 | 32

    İNGİLTERE

    Bize zaferi getirin!

  • 9 Dünya Kupası'nda sloganlar belli oldu! 2018 Dünya Kupası ne zaman başlıyor?
    9 | 32

    İSVİÇRE

    4 dil tek ulus!

  • 10 Dünya Kupası'nda sloganlar belli oldu! 2018 Dünya Kupası ne zaman başlıyor?
    10 | 32

    ALMANYA

    Haydi hep beraber tarih yazalım.

  • 11 Dünya Kupası'nda sloganlar belli oldu! 2018 Dünya Kupası ne zaman başlıyor?
    11 | 32

    AVUSTURALYA

    Cesur ol, gözüpek ol, Avusturalya milli takımı yeşil ve altın renkler içinde!

  • 12 Dünya Kupası'nda sloganlar belli oldu! 2018 Dünya Kupası ne zaman başlıyor?
    12 | 32

    BELÇİKA

    Kırmızı şeytanlar görevde!

  • 13 Dünya Kupası'nda sloganlar belli oldu! 2018 Dünya Kupası ne zaman başlıyor?
    13 | 32

    SENEGAL

    Senegal için imkansız yoktur!

  • 14 Dünya Kupası'nda sloganlar belli oldu! 2018 Dünya Kupası ne zaman başlıyor?
    14 | 32

    URUGUAY

    Güneş, Rusya'da parlayacak ve gökyüzü açık mavi olacak!

     

  • 15 Dünya Kupası'nda sloganlar belli oldu! 2018 Dünya Kupası ne zaman başlıyor?
    15 | 32

    SIRBİSTAN

    Bir takım, bir rüya - Sırbistan!

  • 16 Dünya Kupası'nda sloganlar belli oldu! 2018 Dünya Kupası ne zaman başlıyor?
    16 | 32

    FRANSA

    Senin gücün, bizim arzumuz. Haydi Milli Takım!

  • 17 Dünya Kupası'nda sloganlar belli oldu! 2018 Dünya Kupası ne zaman başlıyor?
    17 | 32

    GÜNEY KORE

    Asya'nın kaplanları, dünyayı fethedin!

  • 18 Dünya Kupası'nda sloganlar belli oldu! 2018 Dünya Kupası ne zaman başlıyor?
    18 | 32

    HIRVATİSTAN

    Küçük ülke, büyük hayaller!

  • 19 Dünya Kupası'nda sloganlar belli oldu! 2018 Dünya Kupası ne zaman başlıyor?
    19 | 32

    JAPONYA

    Mavi samuraylar şimdi savaşma zamanı!

  • 20 Dünya Kupası'nda sloganlar belli oldu! 2018 Dünya Kupası ne zaman başlıyor?
    20 | 32

    İSPANYA

    Birlikte yenilmeziz!

  • 21 Dünya Kupası'nda sloganlar belli oldu! 2018 Dünya Kupası ne zaman başlıyor?
    21 | 32

    MEKSİKA

    Meksika'da üretildi zafer için yapıldı.

  • 22 Dünya Kupası'nda sloganlar belli oldu! 2018 Dünya Kupası ne zaman başlıyor?
    22 | 32

    ARJANTİN

    Rüya için hep birlikte

  • 23 Dünya Kupası'nda sloganlar belli oldu! 2018 Dünya Kupası ne zaman başlıyor?
    23 | 32

    MISIR

    Mısır dediğinizde tüm dünya ayağa kalkıp dinleyecek!

  • 24 Dünya Kupası'nda sloganlar belli oldu! 2018 Dünya Kupası ne zaman başlıyor?
    24 | 32

    FAS

    Fas Milli Takımı, Fas'ın gururu.

  • 25 Dünya Kupası'nda sloganlar belli oldu! 2018 Dünya Kupası ne zaman başlıyor?
    25 | 32

    BREZİLYA

    5 yıldızdan fazlası, 200 milyon kalp!

  • 26 Dünya Kupası'nda sloganlar belli oldu! 2018 Dünya Kupası ne zaman başlıyor?
    26 | 32

    NİJERYA

    Afrikalı gururun kanatları!

  • 27 Dünya Kupası'nda sloganlar belli oldu! 2018 Dünya Kupası ne zaman başlıyor?
    27 | 32

    POLONYA

    Haydi Polonya!

  • 28 Dünya Kupası'nda sloganlar belli oldu! 2018 Dünya Kupası ne zaman başlıyor?
    28 | 32

    RUSYA

    Yüreğinizle oynayın

  • 29 Dünya Kupası'nda sloganlar belli oldu! 2018 Dünya Kupası ne zaman başlıyor?
    29 | 32

    PORTEKİZ

    Geçmiş görkemle, günümüz tarihi başarılarla dolu

  • 30 Dünya Kupası'nda sloganlar belli oldu! 2018 Dünya Kupası ne zaman başlıyor?
    30 | 32

    TUNUS

    Rusya, kartallar geliyor, futbolcular ve taraftarlar el ele.

  • 31 Dünya Kupası'nda sloganlar belli oldu! 2018 Dünya Kupası ne zaman başlıyor?
    31 | 32

    KOSTA RİKA

    Tüm ülke birlikte olursa, hiçbir şey imkansız değildir!

  • 32 Dünya Kupası'nda sloganlar belli oldu! 2018 Dünya Kupası ne zaman başlıyor?
    32 | 32

    İZLANDA

    Hayallerimizi birlikte gerçekleştirelim!

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