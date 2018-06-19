Dünyanın en önemli futbol organizasyonu olarak gösterilen Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor...



İSPANYOL MARCA'DAN BÜYÜK ÖVGÜ



Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapmasa da Krasnodar Stadyumu, turnuvanın favorileri arasında gösterilen eski Dünya Şampiyonu İspanya takımı tarafından tercih ediliyor. Krasnodar Stadyumu son olarak İspanya ve Tunus arasında oynanan ve İspanyolların 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlanan hazırlık karşılaşmasına ev sahipliği yaptı. İspanyolların ünlü gazetesi Marca da son hazırlık maçı öncesinde Krasnodar Stadyumu’daki panoramik video gösterisinden ‘inanılmaz bir şov’ olarak bahsederken, stadyumu Rusya’nın en modern tesisleri arasında gösterdi.



HIERRO: 15 TESİS GEZDİK, KRASNODAR İLK TERCİHİMİZDİ



İspanya Teknik Direktörü Fernando Hierro, Dünya Kupası boyunca İspanya Milli Futbol Takımı’nın neden Krasnodar Stadı’nı kamp merkezi olarak seçtiklerini şu sözlerle açıklamıştı: “FIFA tarafından bize önerilen 15 tesisi de organizasyon öncesi ziyaret ettik. İlk günden itibaren tercihimiz Krasnodar’dı. Diğer takımların da buraya büyük ilgisi vardı fakat hızlı davranıp Krasnodar’ı aldığımız için çok mutluyuz. Krasnodar bize her konuda çok ciddi avantajlar sunuyor. Coğrafi konumu, iklimi ve altyapısıyla gerçekten tam bizim aradığımız bir tesis.”



ESTA CONSTRUCTION İMZASI VAR



- Saha çalışmaları Nisan 2013 tarihinde başlayan ve 9 Ekim 2016 tarihinde tamamlanarak hizmete açılan Krasnodar Stadyumu, bugün hala dünyanın en teknolojik stadyumu olarak kabul ediliyor.



- Stadyumun yapımında çok sayıda mühendis ve işçi Türk görev alırken, projenin tamamı bir Türk şirketi olan ESTA Construction tarafından gerçekleştirildi.



- Stadyumun dışı Roma’daki ünlü Kolezyum’u andırdığı için stadyuma Rusya’da Kolezyum da deniyor.

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