Yaklaşık 14 milyar doları aşması beklenen maliyetiyle “dünyanın en pahalı” Dünya Kupası unvanını elde edecek 2018 FIFA Dünya Kupası, toparlanma sürecinin devam ettiği Rus ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Uzmanlar, turizm ve altyapıdaki kalkınmanın Rus ekonomisine gelecek 5 yıl içerisinde yıllık 3.2 milyar dolarlık katkı sunmasını bekliyor. Dünya Kupası hazırlıklarına yönelik çoğu inşaat ve turizm sektörlerinde olmak üzere toplam 220 bin kişi istihdam edilirken, gelecek 5 yıllık süreçte şampiyona sayesinde yılda ortalama 150 bin kişilik yeni istihdam alanı ve yıllık 500 milyon dolarlık vergi geliri sağlanması öngörülüyor. Rus hükümeti, Dünya Kupası’na yönelik yatırımlar sayesinde ekonominin yıllık yüzde 1 ilave büyümesini bekliyor. Kupanın bir önceki ev sahibi Brezilya’nın ekonomisi yıllık yüzde 0.55’lik ilave büyüme kaydetmişti.

TURİZMDE KUPA SAYESİNDE BU YIL 2 MİLYAR DOLAR İLAVE GELİR BEKLENİYOR

Rusya’nın turnuvadaki en büyük kazançlarından biri turizm olacak. Turizm alanında ülke GSYH’sine bu yıl 2 milyar dolarlık ilave gelir sağlaması beklenen Dünya Kupası sayesinde gelecek 5 yıl içerisinde de yıllık 1 milyar dolarlık kazanç elde edilmesi öngörülüyor. Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak kentleri ziyaret edecek yabancı turist sayısında yüzde 15’lik ve yerli turist sayısında yüzde 20-25’lik artış bekleniyor.

Gazete Habertürk'ün haberimne göre uzmanlar, turnuva döneminde Rusya’yı 1 milyondan fazla yabancı turistin ziyaret etmesini ve turistlerin turnuva boyunca toplamda 2.2 milyar dolarlık harcama yapmasını öngörüyor.