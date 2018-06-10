Jules Rimet

Mert Aydın'ın Dünya Kupası Tarihi kitabına göre, 1919'da Fransa Futbol Federasyonu Başkanı olan Jules Rimet, 1920'de Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği Başkanlığı'na da (FIFA) seçildi. Rimet, Genel Sekreterliğe Henh Delaunay'ı getirdi. 1920'de FİFA'nın Belçika'daki bir kongresinde Dünya Kupası fikri prensipte kabul edildi. Delaunay, 1926 FIFA kongresinde herkesi ikna etti. Delaunay: "Bugün uluslararası futbol, olimpiyatların sınırları içinde kalamayacak hale gelmiştir. Günümüzde birçok ülkede profesyonellik kabul ediliyor. Bu yüzden olimpiyatlarda en iyi futbolcuların oynaması mümkün olmayacak" dedi. 1928'de ise Delaunay'ın kupa fikri kabul edildi. HT Pazar'dan Mete Aker'in haberi...

Henri Delaunay

Uruguay ev sahibi olmak için katılımcı ülkelerin tamamının ulaşım ve otel masraflarını ödemeyi kabul etti. Bağımsızlıklarının 100'üncü yılında, 1930'da ilk Dünya Kupası Uruguay'da düzenlendi.

İlk Dünya Kupası'nın, ilk golü 1930'da Pocitos Stadı'nda Fransa ile Meksika'nın karşılaştığı maçta 19'uncu dakikada 23 yaşındaki fabrika çalışanı Fransız Lucien Laurent'in volesiyle geldi. 1930'da ilk finali 100 bin kişilik Centenario Stadı'nda 90 bin kişi izledi. Kupayı Uruguay kazandı.

İlk Dünya Kupası şampiyonu Uruguay takımı

Guillermo Stabile

İlk Dünya Kupası'nın gol kralı, attığı 8 golle Arjantinli Guillermo Stabile oldu. 2014'ün gol kralı ise Kolombiyalı James Rodriguez'di.

UNUTULMAZLAR

Kupada iki farklı milli takımla final oynayan tek futbolcu Luis Monti; 1930'da Arjantin'le finale çıktı. İtalyan kulübü Juventus'a transfer oldu ve İtalyan vatandaşı oldu. 4 yıl sonra İtalya'yla kupayı kazandı.

Luis Monti

Dünya Kupası'nı 1 'den fazla kazanan tek teknik direktör 1934 ve 1938'de İtalya'yla kazanan Vittorio Pozzo.

Vittorio Pozzo

2006'da finalde kariyerinin son maçında Zinedine Zidane'ın, ırkçı sözler sarf ettiği iddiasıyla Marco Materazzi'ye attığı kafa ve 2014'te Luis Suarez'in Giorgo Chiellini'yi ısırması kupa tarihinin ilginç anlarındandı.

Kupa tarihinde oynadığı 24 maçta attığı 16 golle Alman Miroslav Klose, en çok gol atan isim.

Miroslav Klose

Dünya Kupası'na 21 katılımla Brezilya, en çok katılan ülke, en çok kupa kazanan isim 3 şampiyonlukla Pele.

En çok dakika alan 2 bin 217 dakikayla İtalyan Paolo Maldini.

Pele

Paolo Maldini

95 yıllık Türkiye Milli Takımı tarihinde 2 kez; 1954 ve 2002'de kupaya katıldı. 1950'de Suriye'yi 7-0 yenmesine rağmen maddi sebeplerle katılmadı. Türkiye'nin en büyük başarısı 2002'de kazanılan Dünya 3'üncülüğü.

1946'da Jules Rimet Kupası adını alan ilk kupayı Fransız heykeltıraş Abel Lafleur yapmıştı. "Zafer" adıyla da anılan kupanın üzerinde Yunan Zafer Tanrıçası Nike'yi simgeleyen bir heykelcik vardı.

1958, 1962 ve 1970'te şampiyon olan Brezilya kupayı kalıcı olarak evine götürünce 1974 yılı için yeni bir kupa tasarlandır. İsmi'de FIFA Dünya Kupası oldu.

Rakamlarla 20 Dünya Kupası

12

Turnuva Rusya'da 12 stadyumda gerçekleşecek.

10.38

Bu yılki, 32 kadronun toplam değeri 10.38 milyar Euro.

Kadro değerinde ilk 5

(Transfermarkt verilerine göre)

Simülasyonlar yapan, ABD'li spor ve eğlence platformu Gracenote, satranç gibi göreceli beceri seviyelerini hesaplamak için kullanılan Elo reyting sistemiyle Brezilya'nın yüzde 21 oranla şampiyon olacağını söylüyor. Gracenote'ye göre İspanya'nın yüzde 10, Almanya ve Arjantin'in de yüzde 8 şansı var.

Kupanın en değerli oyuncuları

25.9

En genç takım 25.9 yaş ortalamasıyla Nijerya, en yaşlı takım 29.6 yaş ortalamasıyla Kosta Rika.

46

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ile yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun, kupada görev alacak. Dünya Kupası'nda 46 ülkeden hakem olacak.

EKONOMİ TARTIŞMASI

2010'da Afrika'da düzenlenen Dünya Kupası için öngörülen toplam doğrudan ekonomik değer yaklaşık 21.3 milyar dolardı. Ayrıca, 159 bin yeni iş imkânı öngörülüyordu. Tahminlere göre Güney Afrika, 2010 turnuvasında yaklaşık 3.9 milyar dolar harcadı ve bunlara sadece stadyum inşaat maliyetlerindeki 1.3 milyar dolar dahil. Beklentiler, 2010'daki kupanın Güney Afrika'ya yarım milyon turist getirmesi yönündeydi. Ancak Afrika Ekonomileri Dergisi'nde yayınlanan bir makale, Güney Afrika'ya kupa sırasında ülke dışından sadece 220 bin fazla turist geldiğini söyledi. Tüm yıl gelen turist sayısı ise 300 bindi. Bu, ülkenin ziyaretçi başına 13 bin dolar harcadığını gösteriyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Dünya Kupası'nın "Önemli bir ekonomik etkiye sahip olduğunu" söyledi. Yayınlanan bir raporda, turnuvadaki toplam harcamanın 11 milyar dolar olacağı belirtiliyor. Ancak bu, yeni altyapı ve stadyumları içermiyor. Yaklaşık 220 bin yeni iş kaynağından bahsediliyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody's ise, "Dünya Kupası'nın sınırlı süresi ve ülke ekonomisinin büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda, ulusal düzeyde çok sınırlı ekonomik etkiler görüyoruz" dedi.

IRKÇILIK

Mayıs ayında İnsan Hakları İzleme Örgütü, turnuva için Rusya'ya gitmesi beklenen binlerce gazeteciyi hedef alabilecek Rusya'daki baskı ve ayrımcılığı anlatan 44 sayfalık bir rehber yayınladı. 2012'de St.Petersburg'da Ultras grubu, takımın beyaz olmayan ve gay oyuncularla anlaşmamasını talep ettikleri bir manifesto yayınladı. CSKA Moskova da 2014'te Roma'ya karşı Şampiyonlar Ligi maçında seyircilerin meşaleler fırlatması ve açılan ırkçı pankartlar sebebiyle 2 maç seyircisiz oynama cezası almıştı. Rus hükümeti ırkçılığa karşı maçlarda ilerleme kaydettiğini söylüyor. Ancak marttan beri statlarda 3 kez maymun sesi duyulması kupada ne olacağına dair şüphe uyandırıyor.

Türkiye Ligi'nden en çok futbolcuyu Dünya Kupası'na götüren ülkeler 4'er isimle Fas, Portekiz ve Nijerya. Süper Lig'de forma giyen 24 futbolcunun, turnuvada forma giymesi bekleniyor.

KUPAYI EN ÇOK KALDIRANLAR

Brezilya 5

Almanya 4

İtalya 4

Arjantin 2

Uruguay 2

İspanya 1

Fransa 1

İngiltere 1

1 dk

3.2 milyar kişi 2014 Dünya Kupası'nı en az 1 dakika izledi.

KAÇIRAN YILDIZLAR

Türkiye

Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun, Cengiz Ünder, Arda Turan

İtalya

Gianluigi Button, Daniele De Rossi

Şili

Alexis Sanchez, Arturo Vidal

Galler

Gareth Bale

Hollanda

Ryan Babel, Virgil van Dijk

TERCİH EDİLMEYENLER

Almanya: Emre Can, Mario Götze, Leroy Sane

Portekiz: Renato Sanchez

Arjantin: Mauro Icardi

Belçika: Radja Nainggolan

Fransa: Alexandre Lacazette, Karim Benzema

SAKATLIKTAN MUSTARİPLER

Brezilya: Dani Alves

Fransa: Laurent Koscielny

İngiltere: Alex Oxlade-Chamberlain